Le OnePlus Z pourrait être annoncé le 10 juillet

Les fabricants de smartphones travaillent d'arrache-pied pour proposer des produits à un rythme soutenu. Après son OnePlus 8, la marque chinoise pourrait dévoiler un modèle plus abordable répondant au nom de OnePlus Z.

Le PDG de OnePlus Pete Lau révélait tout récemment que l’entreprise allait effectuait son retour sur le marché des smartphones à budget “réduit”. Si l’homme n’est pas entré dans les détails, nombreux sont celles et ceux à croire que le premier de ces appareils serait le OnePlus Z, le successeur du OnePlus X, qui devrait afficher un tarif bien plus bas que celui du OnePlus 8.

Le OnePlus Z pourrait être officialisé le 10 juillet prochain

La question ne semble donc plus aujourd’hui de savoir si cet appareil existe ou non mais plutôt de savoir quand il sera officiellement annoncé. Et il se pourrait qu’il faille pour cela attendre le mois prochain. En effet, selon un rapport de Android Central, une “source de confiance” auprès de la marque aurait déclaré que le lancement officiel de ce OnePlus Z aurait lieu le 10 juillet 2020 en Inde. OnePlus n’a encore rien annoncé officiellement de son côté, l’information est donc à prendre avec des pincettes, comme une simple rumeur mais pour l’heure, vous pouvez cocher la date du 10 juillet pour découvrir ce futur appareil.

Retour aux sources pour OnePlus ?

Si l’on en croit les précédentes rumeurs concernant ce smartphone, le OnePlus Z serait équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces et d’une puce Snapdragon 765G épaulée par 6 Go de RAM. La facture pourrait être très intéressante, il se murmure un tarif aux alentours de 330$ (292€), bien moins cher que le OnePlus 8 donc. Voilà qui pourrait clairement faire retrouver à la marque ses racines du smartphone au rapport qualité/prix imbattable. Espérons que l’ensemble soit réussi. À suivre !