Le OnePlus Nord est officiel, ce qu’il faut savoir

OnePlus avait clairement laissé entendre son intention de revenir à ses origines, à des appareils milieu de gamme au rapport qualité/prix bien plus intéressant que ses derniers modèles. Voici aujourd'hui le OnePlus Nord. Promesse tenue ?

Le tarif des appareils OnePlus n’a cessé d’augmenter ces dernières années, le fabricant se positionnant toujours davantage sur le segment du haut de gamme. Aujourd’hui, bonne nouvelle pour celles et ceux qui trouvaient les appareils de la marque trop onéreux. OnePlus vient de dévoiler officiellement son OnePlus Nord, un appareil milieu de gamme qui ne manque pas d’atouts.

OnePlus officialise son OnePlus Nord

OnePlus voulait frapper un grand coup, revenir à ses origines avec un smartphone au tarif agressif. Le OnePlus Nord est proposé à partir de 399€. S’agissant d’un appareil milieu de gamme, n’allez pas vous attendre à retrouver des composants haut de gamme comme une puce Snapdragon 865. Il faudra ici se contenter d’un Snapdragon 765G, ce qui n’est pas une mauvaise chose, notamment dans la mesure où ce SoC est compatible 5G.

Un retour aux sources réussi ?

Le OnePlus Nord dispose aussi d’un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2 400 x 1 800 pixels, le tout à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Plutôt sympathique pour un appareil milieu de gamme. Dans sa configuration de base, on retrouve aussi 8 Go de RAM – extensible jusqu’à 12 Go – et 64 Go de stockage – jusqu’à 256 Go -. Concernant la partie media, le OnePlus Nord offre un module à quatre capteurs à l’arrière, avec des capteurs 48, 8, 5 et 2 MP, et à l’avant, un module double (32 + 8 MP). Le tout sous OxygenOS.

Voilà donc des spécifications très intéressantes pour un smartphone sur ce segment. Un rapport qualité/prix très alléchant. Les ventes seront ouvertes pour la France le 4 août prochain à 10h.