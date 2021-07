Le OnePlus Nord 2 5G est officiel

OnePlus officialise son OnePlus Nord 2 5G, avec, sur le papier, une offre très intéressante. Présentation de cet appareil.

OnePlus dispose aujourd’hui d’un catalogue de produits assez conséquent. Bien plus étoffé en tous les cas qu’il ne l’était au début de l’aventure de la marque chinoise. Aujourd’hui, le fabricant officialise le OnePlus Nord 2 5G, un appareil qui ne manque pas d’intérêt. Présentation.

OnePlus officialise son OnePlus Nord 2 5G

En 2020, OnePlus décidait de revenir à ses racines en lançant un appareil très abordable, le OnePlus Nord. Aujourd’hui, la marque revient sur ce segment très apprécié du grand public avec un nouveau smartphone d’entrée de gamme, le OnePlus Nord 2 5G, un appareil qui vient succéder directement au modèle de l’année dernière avec, évidemment, des améliorations matérielles et de nouvelles fonctionnalités.

Avec, sur le papier, une offre très intéressante

Ce qui est intéressant concernant ce nouveau OnePlus Nord 2 5G, c’est que OnePlus a cette fois fait appel à MediaTek pour la puce. L’appareil est donc propulsé par un MediaTek Dimensity 1200. Ceci par rapport à la puce Qualcomm qui était intégrée dans le modèle de l’année dernière. Cela étant dit, la puce Dimensity 1200 est très proche, en termes de performances, de la Qualcomm Snapdragon 870, qui n’est pas une puce haut de gamme mais pourtant bien dans la gamme 800.

OnePlus a aussi travaillé avec MediaTek pour aider à intégrer certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle dans le téléphone, comme AI Video Enhancement, AI Color Boost et AI Resolution Boost. Parmi les autres caractéristiques notables de ce OnePlus Nord 2 5G, on citera l’écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM et un maximum de 256 Go de stockage.

L’appareil dispose par ailleurs d’un capteur principal Sony IMX 766 50 MP, un capteur ultra-wide de 8 MP et un capteur monochrome de 2 MP, le tout avec un capteur Sony IMX 615 de 32 MP à l’avant. Le OnePlus Nord 2 est aussi doté d’un capteur d’empreinte digital sous l’écran avec une batterie de 4 500 mAh compatible avec la Warp Charge à 65 W.