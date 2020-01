Le OnePlus Concept One dispose d’une caméra “invisible”

Il n’y a pas très longtemps, OnePlus confirmait qu’il ferait la démonstration d’un concept phone au CES 2020. Nous ne savons évidemment pratiquement rien de cet appareil mais aujourd’hui, la marque a publié une vidéo teaser par l’intermédiaire de son compte Twitter. Celle-ci laisse deviner que le smartphone embarque une caméra “invisible” ainsi qu’une “technologie de verre qui change de couleur”, selon ses propres mots.

En lisant ces quelques lignes, vous pourriez penser que cette caméra “invisible” est la caméra frontale, que OnePlus a donc trouvé un moyen de la faire disparaître totalement de notre vue, se débarrassant par là même de l’encoche ou du trou. Il n’en est semble-t-il rien. À en juger par la vidéo, il semblerait que cela concerne bel et bien le module caméra arrière. De ce que l’on peut voir dans ces quelques secondes, OnePlus tente de créer un design totalement homogène et uniforme sur la façade arrière.

En dissimulant la caméra, OnePlus pourrait dire adieu à cette excroissance présente à l’arrière de tous les smartphones, y compris des siens. Et la technologie de verre qui change de couleur pourrait aider à camoufler tout le module sous certaines conditions de luminosité. Cela étant dit, c’est tout ce que nous savons de ce Concept One à l’heure actuelle. Mais qui sait, peut-être que OnePlus en révèlera davantage dans les jours à venir, avant même l’ouverture officielle du CES 2020. On terminera en rappelant que quoiqu’il arrive, le OnePlus Concept One n’est qu’un concept, rien ne saurait garantir que le constructeur le commercialise en l’état. Il se pourrait par contre que certaines technologies se retrouvent dans les futurs OnePlus 8 et OnePlus 8T. Affaire à suivre, donc ! Rendez-vous à partir du 7 Janvier 2020 pour découvrir de quoi il retourne.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020