Le OnePlus 9 sera officiellement lancé le 23 mars

OnePlus vient de communiquer la date de lancement officiel de son smartphone flagship OnePlus 9. L'événement aura lieu le 23 mars prochain. Nous saurons enfin tout sur ce smartphone très attendu.

Les débuts d’année sont souvent l’occasion pour les fabricants de smartphones de dévoiler de nouveaux apareils. C’est le cas de la marque chinoise OnePlus qui vient d’annoncer la date d’officialisation de la prochaine génération de son flagship. Le OnePlus 9 sera dévoilé en bonne et due forme dans quelques jours, le 23 mars 2021 pour être précis.

Le OnePlus 9 sera officialisé le 23 mars prochain

Comme à son accoutumée, cela fait quelque temps maintenant que OnePlus tease son prochain smartphone flagship. Le OnePlus 9 est très attendu par les fans et la presse spécialisée. Mais la question, à ce stade, est toujours la même : quand pourra-t-on précisément découvrir la bête ? Selon un tweet du compte officiel de la marque, il s’avère que cette présentation officielle du OnePlus 9 est prévue pour le 23 mars. Autrement dit, dans deux petites semaines seulement.

Nous saurons tout de cet appareil, notamment de la collaboration avec Hasselblad

Et parmi les caractéristiques importantes de cette nouvelle génération, on rappellera bien évidemment le partenariat établi par OnePlus avec Hasselblad, marque connue et reconnue sur le marché des appareils photo très haut de gamme. Selon le PDG de OnePlus Pete Lau, ce partenariat devrait durer au moins trois ans et permettra à Hasselblad de codévelopper tout le système d’imagerie pour cet appareil et ceux à venir.

Difficile, à ce stade, d’évaluer précisément l’implication d’Hasselblad dans ce processus. Difficile de même de savoir si nous verrons de quelconques technologies Hasselblad intégrées dans ce OnePlus 9. Peut-être l’entreprise n’a-t-elle servi que de consultant lors de la conception. Ce genre de collaboration n’a en tous les cas rien d’inhabituel. Par le passé, nous avons par exemple pu voir Huawei et Leica travailler ensemble sur les modules photo de smartphones.

De plus, cette date du 23 mars est assez intéressante dans la mesure où une rumeur récente laisse entendre qu’Apple pourrait tenir un événement ce même jour. Dans tous les cas, on cochera cette date sur le calendrier. Et bien évidemment, nous ne manquerons de tout vous dire sur ce très attendu OnePlus 9.