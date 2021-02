Le OnePlus 9 Pro pourrait disposé d’un module caméra signé Hasselblad

La photo est devenue, au fil des années, un élément capital dans nos smartphones. Les fabricants le savent bien et misent beaucoup sur ces modules dans leurs appareils. Chaque marque veut se doter de ce qui se fait de mieux.

Le monde de la photographie va bien au-delà des marques que l’on peut connaître qui proposent des appareils photos numériques. Certaines, bien plus discrètes, opèrent sur des segments très restreints, dans des cœurs de métier éloignés du grand public mais disposent d’un savoir-faire à nul autre pareil. C’est d’ailleurs souvent ces spécialistes que sollicitent les fabricants de smartphones. Ce que semble faire OnePlus pour son OnePlus 9 Pro.

Le OnePlus 9 Pro avec un module caméra signé Hasselblad ?

Quand on pense à des marques d’appareils photo, on pense immédiatement, ou presque, aux Sony, Nikon et autre Canon. Il existe cependant bien d’autres marques, pas aussi populaires, mais très appréciées de nombreux professionnels. C’est le cas de Leica ou Hasselblad. Cette dernière est connue pour ses appareils très onéreux mais offrant une qualité exceptionnelle.

Ce que semblent indiquer des photos publiées récemment

Il semblerait que le fabricant chinois OnePlus ait noué un partenariat avec Hasselblad. Dans une vidéo publiée par Dave2D, intégrée juste ci-dessous, on peut voir ce qui semble être le très attendu OnePlus 9 Pro. Et ce qui est intéressant, c’est que le module photo arrière porte la mention Hasselblad.

Cela ne laisserait que peu de place au doute. Hasselblad aurait, d’une manière ou d’une autre, participé à la conception de ce module caméra pour OnePlus. Jusqu’à quel point ? Nul ne le sait encore. Ce n’est en tous les cas pas la première fois qu’une marque très haut de gamme de la photographie travaille ainsi avec un fabricant de smartphones. Par le passé, Huawei et Leica avaient un partenariat similaire. Il est aussi tout à fait possible que Hasselblad n’ait eu ici qu’un simple rôle de consultant.

Il est en tous les cas difficile d’imaginer que Hasselblad ait pu parvenir à intégrer sa propre technologie et la miniaturiser suffisamment pour l’intégrer dans un smartphone exclusif à OnePlus. Mais qui sait ? Il va falloir attendre pour savoir de quoi il retourne précisément. Une chose est sûre, si tel devait être le cas, nous serions plus impatients encore de jauger de la qualité des clichés pris par cet appareil. À suivre !