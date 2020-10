OnePlus organisait un événement dédié à la présentation de son OnePlus 8T. Cette nouvelle version était, comme à l'accoutumée, très attendue. Mais qu'a-t-elle à offrir précisément par rapport au OnePlus 8 classique ?

Si vous cherchez un nouveau smartphone Android, vous n’avez que l’embarras du choix. Et vous le savez parfaitement, le marché est plus que fourni. Mais si vous souhaitez absolument mettre la main sur une nouveauté, vous pourriez vouloir regarder du côté de OnePlus et plus précisément de son OnePlus 8T. Il s’agit là du deuxième flagship de l’année 2020 et comme à l’accoutumée, l’appareil a un certain nombre d’améliorations à faire valoir par rapport à son prédécesseur.

Le OnePlus 8T est officiel

Pour commencer, et c’est très probablement le plus évident, on citera l’intégration d’un écran 120 Hz, une belle amélioration par rapport à l’écran 90 Hz du OnePlus 8 classique. Il y a aussi l’utilisation d’une Warp Charge 65 W qui permet de recharger le smartphone plus rapidement encore. D’ailleurs, selon les dires de OnePlus, cette nouvelle technologie de recharge Warp Charge promet de charger la batterie de 4 500 mAh de l’appareil en seulement 39 petites minutes.

Un tarif plus raisonnable pour des spécifications sympathiques

En ce qui concerne le hardware pur, le OnePlus 8T utilise la même puce Qualcomm Snapdragon 865, compatible 5G. Autrement dit, vous pouvez vous attendre exactement au même niveau de performances. Le téléphone dispose par ailleurs d’un nouveau module à quatre capteurs. Dans le détail, il s’agit d’un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra-large de 16 MP, d’un capteur macro et d’un capteur monochrome pour des photos de grande qualité.

En termes de tarif, le OnePlus 8T démarre à 599€ dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et pour le coloris argent. En version aquamarine, il est possible d’opter pour la version 12 Go de RAM et 256 Go. La facture grimpe alors à 699€. Et pour information, contrairement à Apple avec ses iPhone, OnePlus offre une paire d’écouteurs OnePlus Type-C Bullets.