Le OnePlus 8 sera officialisé le 14 Avril

Le constructeur chinois OnePlus a opté pour une stratégie relativement classique dans le lancement de ses smartphones, à savoir deux modèles par an. L'un en début d'année, l'autre à la fin. On prend les mêmes et on recommence avec le OnePlus 8.

Si vous attendez avec impatience le lancement du OnePlus 8, vous êtes peut-être au fait des nombreuses rumeurs entourant l’appareil. Il se murmurait notamment que le lancement officiel aurait lieu dans le courant du mois d’Avril. Aujourd’hui, il s’avère que ces rumeurs étaient avérées. Le fabricant vient en effet de confirmer que la série OnePlus 8 serait officialisée le 14 Avril prochain.

Les OnePlus 8 seront présentés officiellement le 14 Avril prochain

La marque chinoise mentionne explicitement le terme “série”, ce qui n’est pas surprenant dans la mesure où deux modèles, a minima, de OnePlus 8 sont attendus. Les deux modèles en question sont le OnePlus 8 classique et sa déclinaison Pro, le OnePlus 8 Pro. Tous deux devraient partager la majorité des composants. Comme à l’accoutumée, la version Pro devrait offrir un écran plus imposant, peut-être de meilleure qualité, avec une configuration caméra différente.

Bien que l’on sachez déjà tout, ou presque

À l’intérieur du châssis, cela dit, tous deux devraient être propulsés par un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et la 5G pourrait être de la partie. Toujours selon de récentes rumeurs, et des rendus réalisés avec ce que l’on croit savoir à ce jour, il se pourrait que le OnePlus 8 soit proposé en plusieurs nouveaux coloris. L’un d’entre eux serait baptisé “interstellar glow”, une finition haute en couleur, peut-être ce que l’on a vu de plus funky à ce jour de la part de la marque. Dans tous les cas, nous saurons tout ce qu’il y a à savoir, y compris la date de disponibilité de ces nouveaux smartphones et leur tarif, dans deux petites semaines. Rendez-vous donc le 14 Avril pour connaître les détails officiels de ces OnePlus 8.