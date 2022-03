Le OnePlus 10 Pro fera ses débuts en Europe à la fin du mois

Le OnePlus 10 Pro va arriver en France à la fin du mois de mars.

Au CES il y a quelques semaines, OnePlus avait officialisé sont tout dernier flagship, le OnePlus 10 Pro. Malheureusement, à cette époque, l’entreprise avait aussi révélé que le téléphone arriverait d’abord en Chine, ce qui était assez étrange, et décevant, dans la mesure où les modèles précédents profitaient d’un lancement mondial. Mais il y a aujourd’hui une bonne nouvelle sur ce point.

Le OnePlus 10 Pro va arriver en France

Au MWC 2022, le fabricant a confirmé que les fans de la gamme de smartphones OnePlus vivant en dehors de la Chine pourraient mettre la main sur ce OnePlus 10 Pro d’ici à la fin du mois de mars. Selon un communiqué de la marque : “Suite aux incroyables chiffres de ventes du OnePlus 10 Pro en Chine, je suis heureux de vous annoncer que l’appareil sera lancé en Amérique du Nord, en Inde et en Europe à la fin du mois de mars 2022.”

Et l’entreprise d’ajouter : “L’accent porté par OnePlus sur ses marchés les plus importants – Inde, États-Unis, Europe et Chine – reste aussi fort depuis toujours. En parallèle, OnePlus va commencer à explorer de manière agressive de nouveaux marchés et étendre sa gamme de produits dans les marchés existants. OnePlus étendra sa gamme au Mexique et au Canada dans les prochains mois – offrant aux clients de ses deux pays un accès à davantage de produits OnePlus à une gamme de prix plus variée.”

Pour celles et ceux qui entendraient parler de ce smartphone pour la première fois et qui seraient maintenant intéressés par l’appareil dans la mesure où il arrivera en France, sachez que le OnePlus 10 Pro dispose d’un écran 6,7 pouces de 3 216 x 1 400 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ce qui se fait actuellement de mieux chez Qualcomm, et jusqu’à 12 Go de RAM.

L’appareil embarque par ailleurs un module triple capteur à l’arrière, avec un capteur principal de 48 MP, un téléobjectif de 8 MP et un ultra-wide de 50 MP. Il y a aussi un capteur frontal de 32 MP pour les selfies. Aucune information pour le moment concernant le tarif de la bête, mais nous devrions en savoir davantage dans les semaines à venir.