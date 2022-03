Le OnePlus 10 Pro disponible très prochainement en France

Le OnePlus 10 Pro sera disponible à la vente le 31 mars, un smartphone des plus prometteurs sur le papier.

Il y a quelques semaines, OnePlus avait annoncé en bonne et due forme son OnePlus 10 Pro, un smartphone très alléchant sur le papier, mais qui, malheureusement, au moment de l’annonce, était réservé au seul marché chinois. Cela étant dit, l’entreprise avait plus tard annoncé que le smartphone serait disponible dans le courant du mois de mars aux États-Unis et en Europe, notamment. Aujourd’hui, nous avons enfin la date exacte de sa disponibilité sur ces marchés.

Le OnePlus 10 Pro sera disponible à la vente le 31 mars

Selon la dernière annonce officielle de la marque, le OnePlus 10 Pro sera disponible aux États-Unis, en Inde et en Europe, y compris en France, le 31 mars prochain. Le fabricant a même précisé que celles et ceux qui précommanderaient l’appareil le jour dit recevraient une paire d’écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro en cadeau.

Pour celles et ceux qui auraient raté l’annonce originale de l’appareil, sachez que le OnePlus 10 Pro dispose d’un écran Fluid AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces, avec technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement dynamique. Autrement dit, la dalle peut adapter son taux de rafraîchissement selon les besoins pour préserver au maximum l’autonomie de l’appareil, tout en proposant une expérience parfaitement adaptée à l’utilisateur.

Un smartphone des plus prometteurs sur le papier

Sous le capot, on retrouve notamment une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge rapide à 80 W. À l’arrière, le OnePlus 10 Pro propose un module triple capteur conçu en partenariat avec Hasselblad : un capteur principal grand-angle de 48 MP, un téléobjectif de 8 MP et un ultrawide de 50 MP.

Rendez-vous le 31 mars 2022, à 16 h 20 (heure française) pour pouvoir précommander ce téléphone sur OnePlus.com ou Amazon.