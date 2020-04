Le nouvel iPhone SE serait assez décevant au niveau de la batterie

Apple a encore frappé fort avec son nouvel iPhone SE, un iPhone sous la barre des 500€. Cela étant, pour atteindre ce prix plancher, des compromis ont dû être faits. Notamment en ce qui concerne la batterie, semble-t-il. C'est ce qu'un test semble indiquer.

Le nouvel iPhone SE est proposé à partir de 489€, un tarif que l’on a jamais vu sur un iPhone, même depuis le lancement de l’iPhone SE original. Toujours est-il que pour proposer un prix aussi bas, des compromis ont été faits, évidemment, dans le choix même des composants comme dans les fonctionnalités proposées. Et il semblerait que la taille de la batterie, et de fait l’autonomie de l’appareil, en ait fait les frais.

Le nouvel iPhone SE ne dispose que d’une petite batterie

Nous savions déjà que le nouvel iPhone SE ne disposait que d’une petite batterie de 1 821 mAh. La vidéo ci-dessous publiée sur YouTube par Mrwhosetheboss montre l’iPhone SE face à un certain nombre de tests de batterie. L’appareil est aussi comparé à d’autres smartphones, comme les iPhone 11, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20 et OnePlus 8. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est décevant, très décevant.

Et celle-ci ne fait évidemment pas de miracles

Si vous n’avez pas 8 minutes devant pour regarder la vidéo dans son intégralité, sachez simplement que les résultats montrent que le nouvel iPhone SE ne tient que 3 heures et 46 minutes face à ce test. L’iPhone 11 prend la quatrième place avec 5 heures, le Galaxy S20 6 heures et 31 minutes et l’iPhone 11 Pro 6 heures et 56 minutes. Le OnePlus 8, quant à lui, impressionne avec ses 7 heures et 55 minutes. Dans la réalité, l’autonomie de votre nouvel iPhone SE dépend, comme pour n’importe quel smartphone de l’utilisation que vous en avez, mais si vous utilisez beaucoup votre téléphone, cet élément est clairement à prendre en considération. Petit budget, certes, mais aussi petite autonomie.