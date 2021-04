Le nouvel iPad Pro est officiel, avec puce M1 et écran mini LED

Hier soir avait lieu la keynote Spring Loaded d'Apple. Et la marque à la pomme en a profité pour annoncer un certain nombre de nouveaux produits. Dont le nouvel iPad Pro.

Des rumeurs voulant qu’Apple passe enfin aux écrans mini LED pour l’iPad Pro circulaient depuis un moment et il s’avère que celles-ci avaient vu juste. Durant son événement Spring Loaded hier soir, la firme de Cupertino a dévoilé sa toute dernière génération d’iPad Pro en date. Celle-ci dispose non seulement d’un écran mini LED mais aussi d’une puce Apple Silicon M1.

Apple officialise son nouvel iPad Pro

Ces deux fonctionnalités sont très importantes pour Apple. Tout d’abord, l’utilisation d’une puce M1 vient rapprocher encore davantage l’iPad Pro d’un ordinateur. Il s’agit en effet de la même puce que celle que l’on retrouve actuellement dans certains Mac de l’année dernière. Et celle-ci s’est déjà montrée tout à fait capable de faire tourner une telle machine, s’en tirant même mieux que des CPU desktop plus conventionnels. L’utiliser dans l’iPad Pro devrait permettre un gain important de performances.

Avec 5G, puce M1 et écran mini LED

L’écran mini LED, qu’Apple a baptisé Liquid Retina XDR, permet quant à lui ce que la marque à la pomme décrit comme une “gamme dynamique extrême” et des détails “aussi vrais que nature”. Apple affirme que ce nouvel écran offre jusqu’à 1 000 nits de luminosité sur la totalité de l’écran, avec des pics à 1 600 nits et un ratio de contraste de 1 million pour 1. Et les ProMotion, True Tone et P3 sont aussi pris en charge.

Comme attendu dans un appareil de 2021, ce nouvel iPad Pro est aussi compatible avec la 5G si vous optez pour le modèle cellulaire. Apple a aussi mis à jour le port sur cette tablette, celui-ci est désormais un port Thunderbolt. Autrement dit, davantage de bande passante, de l’Ethernet 10 Gbps et davantage.

Apple a aussi amélioré la caméra frontale de son iPad Pro. Celle-ci dispose désormais d’un capteur ultra wide de 12 MP. Côté logiciel, on notera aussi l’apparition de Center Stage, qui permet de suivre l’utilisateur pour le maintenir toujours au centre de l’image.

Les nouveaux iPad Pro seront disponibles en 11 et 12,9 pouces. Les modèles 11 pouces WiFi seulement sont proposés à partir de 899 € tandis que le 12,9 pouces démarre à 1 219 €. À noter, les précommandes ouvriront seulement le 30 avril 2021. Sur l’Apple Store directement.