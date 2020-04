Le nouvel Apple iPhone SE est officiel

Apple propose régulièrement de nouveaux iPhone. Outre sa gamme annuelle aujourd'hui déclinée en versions "classique", Pro et Pro Max, on trouve un modèle plus abordable. L'iPhone SE 2 ou iPhone 9 faisait parler de lui depuis quelque temps...

Les rumeurs se multipliaient depuis plusieurs mois concernant un nouvel iPhone SE en développement chez Apple. L’appareil devait à l’origine être annoncé officiellement durant un événement dédié à la presse organisé par la firme de Cupertino à la fin de mois de Mars. La pandémie de Covid-19 a malheureusement perturbé les plans initiaux. L’on s’interrogeait alors quant à l’avenir même de ce modèle. Voici aujourd’hui la réponse : dites bonjour au nouvel iPhone SE.

Apple officialise son nouvel iPhone SE

La marque à la pomme vient d’annoncer officiellement l’appareil. Il ne s’agit donc pas d’un iPhone SE 2 ou iPhone 9 comme les rumeurs le laissaient entendre mais tout simplement du nouvel iPhone SE. Cela étant dit, les rumeurs avaient vu juste pour tout le reste, ou presque. Ce modèle est bien basé sur le design de l’iPhone 8, avec ses bords arrondis, pour un look général bien plus moderne que l’iPhone SE premier du nom. Pour le reste, on pourrait citer son écran Retina HD de 4,7 pouces et Touch ID. Le tout pour un appareil qu’Apple a voulu abordable, sans pour autant trop sacrifier les performances. En effet, sous le capot, on retrouve une puce A13 Bionic, celle-là même qui propulse les iPhone de l’année dernière.

À partir de 489€, dès le 24 Avril

L’utilisation de cette puce A13 Bionic signifie aussi que, bien que le nouvel iPhone SE ne soit équipé que d’une seule caméra (12 MP à f/1,8), il est capable de proposer l’effet Bokeh en mode Portrait, de la même manière que ce que proposait l’iPhone XR en 2018. Smart HDR, vidéo 4K à 60 ips et même vidéo QuickTake – pour capter de courtes vidéos en mode photo – sont de la partie. Le nouvel iPhone SE sera vendu 489€ dans sa version 64 Go. Comptez 539€ et 659€ pour les modèles 128 et 256 Go respectivement. Disponible en blanc, noir ou (PRODUCT)RED. Les précommandes ouvriront demain, Vendredi 17 Avril, et les premières livraisons sont attendues pour le 24 Avril.