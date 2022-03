Le nouvel Apple iPad Pro attendu dès cet automne ?

Un nouvel iPad Pro pour l'automne ? Avec une puce M2 ? C'est ce que croit savoir le journaliste Mark Gurman.

La dernière fois qu’Apple a mis à jour son iPad Pro, c’était l’année dernière et la firme de Cupertino en avait profité pour lui intégrer une puce Apple Silicon M1. Celles et ceux qui attendaient un nouveau modèle cette année seront certainement ravis d’apprendre que, selon le journaliste de Bloomberg Mack Gurman, dans sa dernière newsletter Power On en date, la marque à la pomme pourrait bel et bien lancer une nouvelle génération cette année, à l’automne, plus précisément.

Contrairement au modèle précédent dont la principale amélioration était donc l’introduction de la puce M1, la version de cette année pourrait être un peu plus “excitante”. Ceci tout simplement parce que la tablette disposerait de la puce M2 dont on parle tant depuis quelques mois. De plus, Apple pourrait en profiter pour introduire la recharge via MagSafe, ce qui viendrait élargir considérablement le champ des possibles en termes d’accessoires et de connectivité typiquement associés à MagSafe et à l’iPad.

Nous pourrions ainsi rapidement voir arriver de nouveaux pieds qui viendront accueillir l’iPad magnétiquement ou un système de fixation pour voiture qui permettrait au conducteur de disposer d’un grand écran sur son tableau de bord, comme dans les Tesla. Outre l’éventuelle prise en charge de MagSafe, difficile de savoir si la firme de Cupertino a l’intention de changer le design de sa tablette. Cela fait quelques années maintenant que la marque à la pomme n’a pas modifié le design de son iPad Pro, il est plus que temps diraient certains. Impossible malheureusement, à ce stade, de savoir si ce sera pour cette année ou non.

Et l’on ne sait toujours rien, ou presque, de cette puce M2 qui fait tant parler. Apple n’a rien annoncé sur ce point durant son événement presse au début du mois comme certains s’y attendaient. Il faudra certainement attendre la WWDC 2022 pour en avoir un premier aperçu. À suivre !