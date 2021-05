Le nouvel Apple iPad Mini pourrait arriver plus tôt que prévu

Si vous attendez avec impatience la nouvelle génération d'iPad mini, sachez qu'Apple pourrait procéder à son remplacement plus tôt que prévu. C'est tout du moins ce que semble penser un analyste reconnu.

Apple renouvelle assez régulièrement ses différentes gammes d’appareils. Ordinateurs, smartphones, tablettes et autres, les cycles sont même assez courts. Un nouvel iPad mini est attendu d’ici peu. Cette nouvelle génération pourrait même arriver plus tôt que prévu si l’on en croit un analyste spécialiste de l’écosystème de la marque à la pomme.

Un nouvel iPad mini avant la fin de l’année ?

Les différentes mises à jour d’Apple sur sa gamme iPad mini sont assez ternes, il faut bien le reconnaître. Ce qui n’a rien de très surprenant, Apple s’intéressant bien davantage aux iPad Pro, plus haut de gamme. Cela étant dit, un rafraîchissement devrait avoir lieu avant la fin de l’année, et un peu plus tôt que prévu, si l’on en croit l’analyste Ming-Chi Kuo.

C’est ce croit savoir l’analyste Ming-Chi Kuo

Dans une note aux investisseurs, Ming-Chi Kuo fait quelques remarques, laissant notamment savoir qu’il est convaincu qu’un nouvel iPad mini pourrait arriver durant le second semestre de cette année. Étant donné que plusieurs rumeurs ont déjà évoqué un rafraîchissement de l’iPad mini, certains y voyaient là le signe que cette nouvelle tablette ferait son apparition durant l’événement Spring Loaded, ce ne fut pas le cas.

Bien qu’aucune date précise ne soit mentionnée, il est tout à fait possible que ce nouvel iPad mini arrive dans les prochains mois. En effet, l’événement WWDC d’Apple est davantage tourné vers le logiciel et les services, aucune annonce concernant l’iPad mini ne devrait y être faite.

L’événement réservé à l’iPhone devrait lui aussi faire l’impasse sur le nouvel iPad pour se concentrer pleinement sur l’iPhone et l’Apple Watch. Autrement dit, si un nouvel iPad mini doit effectivement être annoncé, ce sera très certainement en même temps que les nouveaux MacBook, à la fin de l’année. Bien évidemment, tout ceci n’est que pure spéculation de notre part, Apple n’ayant à ce stade rien confirmé.