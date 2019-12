Le nouveau Visual Dictionary Star Wars intègre un nouveau système calendaire

Pour se repérer dans l'immense chronologie d'une saga comme Star Wars, les fans doivent avoir un système calendaire bien en place. Et il faut s'y habituer. Ce n'est pas une mince affaire. Mais quand on vient changer tout ce système... c'est à s'arracher les cheveux.

Pendant de très nombreuses années, pour ne pas dire depuis toujours, les fans de la première heure de Star Wars gèrent la chronologie d’une certaine manière. Aujourd’hui, avec le dernier Star Wars Visual Dictionary en date, cela change complètement. De quoi donner un bon mal de crâne à celles et ceux qui souhaiteraient s’y retrouver. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi.

Le nouveau Star Wars Visual Dictionary change tout le système calendaire

À chaque nouveau film Star Wars, son lot de contenu supplémentaire, y compris le Visual Dictionary. Ces livres recensent une quantité innombrables d’informations concernant l’univers dans lequel se déroulent les films, des vaisseaux aux personnages en passant par les gadgets. Et il y a aussi certains éléments narratifs. Le Visual Dictionary qui est sorti pour L’Ascension de Skywalker n’est pas différent. Et pour quelque chose vient tout changer. Comme l’explique Comic Book Resources, celui-ci introduit un nouveau système calendaire…

en prenant comme point de départ l’accident sur Starkiller

Pendant très longtemps, le système était simple. On comptait en “année standard”, comprenez par là, de 12 mois – soit la durée d’une année sur Coruscant -, et le point de départ de ce calendrier était la Bataille de Yavin – dans Un Nouvel Espoir -. Il y avait du Avant Bataille de Yavin (BBY) et Après Bataille de Yavin (ABY). Simple et efficace. Avec cette nouvelle édition, un système similaire mais très différent. Avant Accident sur Starkiller (BSI) et Après Accident sur Starkiller (ASI). Tout le livre est articulé autour de ce nouveau système. Ce qui décale tous les repères chronologiques de quelques décennies, avec un point de départ qui devient Le Réveil de la Force. Pourquoi un tel changement ? Difficile à dire. Mais cela prouve une fois de plus, s’il le fallait, que toute la gestion du temps dans Star Wars est assez chaotique. Il est toujours très difficile de savoir combien de temps durent les événements. Et cela n’aidera pas les fans.