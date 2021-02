Le nouveau Razer Thunderbolt 4 Dock accueillera tous vos périphériques

Razer agrémente son catalogue d'accessoires et autres périphériques très régulièrement. Au fil des ans, la marque a grandement diversifié ses activités. Aujourd'hui, il est question d'un dock Thunderbolt.

Un ordinateur ne saurait se résumer à une tour, un écran, un clavier et une souris. On a aujourd’hui très souvent un certain nombre d’accessoires supplémentaires, qui doivent être branchés. Tout brancher directement sur la tour, ou sur l’écran, n’est pas pratique, et pas toujours possible. Il faut alors utiliser un hub/concentrateur/dock. C’est ce que propose Razer aujourd’hui avec son Razer Thunderbolt 4 Dock.

Razer Thunderbolt 4 Dock, une station d’accueil universelle très complète

Que vous utilisiez un ordinateur de bureau ou un portable, avoir un dock vous donne un accès rapide à un certain nombre de ports. Exit donc d’aller farfouiller derrière la machine, de prendre le risque de débrancher quelque chose qu’il ne faut pas, etc. Le dock permet de brancher/débrancher facilement et rapidement des systèmes de stockage et autres périphériques qui n’ont pas besoin de beaucoup de puissance.

Compatible avec le système Razer Chroma

Si un tel accessoire pourrait vous intéresser, sachez que Razer vient d’annoncer une nouvelle référence sur ce segment, le Thunderbolt 4 Dock. Il s’agit d’un dock qui permet justement de faire ce que l’on vient de décrire. Et, Razer oblige, celui-ci embarque son lot d’éclairages RBG. On aime ou pas, mais cela pourrait assurément permettre de parfaire un setup Razer. Pour celles et ceux qui aiment les couleurs flashy, bien évidemment.

Le dock en lui-même est fabriqué en aluminium pour un design extérieur très épuré. Les lumières RGB exceptées, ce Razer Thunderbolt 4 Dock devrait pouvoir s’intégrer parfaitement dans un setup. En termes de connectivité, il faut savoir que l’appareil est compatible avec les ordinateurs Windows et Mac et dispose d’un lecteur de carte SD UHS-II, un port Ethernet, trois ports USB-A et 4 ports USB-C Thunderbolt 4. Le dock délivre aussi une puissance de 90 W, ce qui devrait permettre de charger des appareils comme des smartphones ou des tablettes.

Cela étant dit, avec sa fiche technique si fournie, le Razer Thunderbolt 4 Dock n’est pas donné. Il est proposé au tarif de 329,99 € sur le site de Razer. Livraison à partir du 14 février 2021.