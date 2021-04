Le nouveau Magic Keyboard avec Touch ID n’est compatible qu’avec les Mac M1

Apple a profité de son événement Spring Loaded pour annoncer de nombreux nouveaux appareils. Parmi ceux, un nouveau clavier Magic Keyboard, avec Touch ID intégré. Voici ce qu'il faut savoir.

Les annonces étaient nombreuses durant l’événement Spring Loaded d’Apple. La firme de Cupertino en a profité pour officialiser de multiples produits et certains accessoires très attendus, comme les AirTag. Parmi ceux-ci, il y avait notamment un nouveau clavier Magic Keyboard, un clavier très intéressant avec Touch ID intégré. Voici ce qu’il faut en retenir.

Le nouveau Magic Keyboard avec Touch ID intégré

Lorsqu’Apple a annoncé en bonne et due forme son tout nouvel iMac 24 pouces haut en couleur, la marque à la pomme en a profité pour introduire un nouveau Magic Keyboard avec Touch ID intégré. Le clavier en question n’est actuellement disponible que si vous achetez le nouvel iMac, Apple ne semble pas encore prêt à le vendre séparément. Ce n’est très certainement qu’une question de temps.

n’est compatibles qu’avec les Mac dotés d’une puce M1

Mais il pourrait y avoir une bonne raison derrière ce léger retard au démarrage. En effet, il s’avère que cette nouvelle fonctionnalité Touch ID intégré n’est compatible qu’avec les Mac dotés d’une puce Apple Silicon (M1 pour le moment). L’on imagine très bien que le clavier pourrait toujours être appairé et utilisé avec un Mac non équipé de cette puce mis la fonction Touch ID ne fonctionnerait pas. Cela signifie que, le nouvel iMac 24 pouces excepté, ce nouveau clavier Magic Keyboard ne sera pleinement compatible qu’avec les derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini. Et puisque deux d’entre eux sont des ordinateurs portables et disposent déjà de leur clavier, Apple n’a que peu d’intérêt à vendre ce Magic Keyboard séparément, pour le moment.

Il est aussi intéressant de noter que, malgré le fait que ce Touch ID dans le clavier soit compatible avec les Mac M1, il n’est pas compatible avec le nouvel iPad Pro. Lequel dispose pourtant justement, dans sa toute dernière version, d’une puce M1. Difficile de comprendre pourquoi Apple ne l’a pas rendu compatible puisqu’il utilise la même puce. Ce pourrait être un souci au niveau du système d’exploitation, l’un utilisant iPadOS, l’autre macOS.

Il est en tous les cas très probable qu’Apple finisse par vendre ce clavier séparément mais pour le moment, le seul moyen de s’offrir ce nouveau Magic Keyboard avec Touch ID intégré, c’est en achetant le nouvel iMac 24 pouces.