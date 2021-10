Le nouveau hub USB-C de Sateshi peut accueillir un SSD

Satechi dévoile un hub USB-C avec port M.2 intégré pour accueillir un SSD.

Les fabricants d’ordinateurs portables sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à délaisser les ports USB “traditionnels” pour opter pour le standard plus récent USB-C. Celles et ceux qui souhaitent continuer d’utiliser leurs accessoires USB-A doivent donc utiliser des hubs ou des adaptateurs. Le hub est une très bonne option si vous avez plusieurs accessoires. Et sur ce marché, Satechi est un spécialiste. Son dernier modèle en date pourrait vous intéresser.

Satechi dévoile un hub USB-C avec port M.2 intégré

Il existe aujourd’hui des dizaines, des centaines de modèles de ces concentrateurs USB. La dernière référence ajoutée au catalogue de la marque Satechi se différencie dans la mesure où elle capable d’accueillir un SSD. En effet, le Satechi USB-C Hybrid Multiport Adapter est équipé d’un port M.2 permettant à l’utilisateur de brancher un SSD SATA. Cela signifie que le hub peut non seulement accueillir plusieurs accessoires USB-A mais que vous pouvez aussi vous en servir comme disque externe.

pour accueillir un SSD

Satechi n’inclut pas de SSD dans son hub, il vous faudra donc en acheter un séparément mais la chose est tout à fait possible. Par ailleurs, comme The Verge le précise, l’accès au SSD est limité en vitesse par les vitesses de l’USB 3.0, autrement dit 5 Gbps. Vous ne pourrez donc pas profiter pleinement de la vitesse d’un SSD, mais là encore, cela fait une option de stockage intégrée.

Il est en effet très pratique d’avoir un hub disposant d’un SSD intégré. Cela vous évitera de transporter avec vous un disque externe en plus du hub. Selon vos besoins, vous pourriez donc trouver ce Satechi USB-C Hybrid Multiport Adapter très utile, ou trop limité (par la vitesse du SSD). Ce nouveau hub Satechi est actuellement proposé à la vente au prix public de 90 $. Direction le site du fabricant pour tous les détails.