Le nouveau fauteuil Razer Enki Pro HyperSense peut vibrer pour encore plus d’immersion

Razer dévoile un nouveau fauteuil, le Enki Pro HyperSense, avec moteur haptique intégré pour une immersion à nulle autre pareille.

Les fauteuils gaming sont sur le marché depuis quelque temps maintenant. Et finalement, Razer est arrivé assez tardivement sur ce segment, lui l’accessoiriste pourtant spécialiste du gaming. Ceci étant dit, malgré un petit retard au démarrage, la marque n’a pas traîné pour se constituer un bien joli catalogue, avec une gamme étoffée. Son dernier modèle en date vient d’être dévoilé au CES 2022.

Razer a en effet profité de l’événement mondial qu’est le CES 2022 pour officialiser son nouveau fauteuil gaming baptisé Enki Pro HyperSense. Au premier coup d’œil, cette nouvelle référence ressemble peu ou prou aux autres fauteuils Enki que l’entreprise a déjà commercialisés, mais il y a bien davantage que ce que peuvent voir nos yeux.

En effet, selon Razer, le Enki Pro HyperSense dispose d’un moteur haptique intégré près des roulettes du fauteuil qui permet à l’ensemble de vibrer et de remuer pendant que vous jouez. Une fonctionnalité évidemment pensée et conçue pour offrir aux joueurs de plus grandes sensations d’immersion pendant leurs parties. De fait, les explosions, les accidents et autres scènes d’action devraient être encore plus percutantes.

Avec moteur haptique intégré pour une immersion à nulle autre pareille

Le fauteuil est capable de faire bouger l’utilisateur installé dessus d’environ 1,5 pouce avec environ 1 G de force et un temps de réponse d’environ 5 ms. Le fabricant affirme par ailleurs que le son fauteuil sera compatible avec quelque 2 000 jeux, films et chansons, mais l’on se doute que cette liste grandira rapidement avec le temps.

À l’heure actuelle, Razer n’a pas communiqué le tarif de son fauteuil Enki Pro HyperSense et ce n’est pas anodin. En effet, la marque semble positionner actuellement ce produit comme un concept plutôt qu’un produit fini, mais qui sait, peut-être deviendra-t-il réalité dans quelque temps. Affaire à suivre !