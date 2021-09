Le nouveau iCloud Mail pour le web enfin disponible pour tous

La nouvelle interface d'iCloud Mail pour le web est enfin disponible pour tous. Un petit vent de fraîcheur fort appréciable, avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités.

Si vous voulez accéder à vos emails depuis un appareil Apple, la firme de Cupertino propose des applications email sur ses iPhone, iPad et ordinateurs Mac. Cela étant dit, la marque à la pomme dispose aussi d’un client mail pour le web, iCloud Mail pour le web, pour celles et ceux qui préfèrent cette manière de procéder. Cependant, depuis l’existence de cette plate-forme ou presque, il est difficile de nier que cette dernière a été négligée. Tout du moins jusqu’à il y a quelques mois.

La nouvelle interface d’iCloud Mail pour le web enfin disponible pour tous

En juin dernier, Apple dévoilait en effet une nouvelle interface d’iCloud Mail pour le web. Celle-ci faisait, dans les grandes lignes, ressembler le service à ce dont les utilisateurs ont l’habitude sur iPhone, iPad et Mac, conférant à l’ensemble un look plus propre et plus moderne. La bonne nouvelle, si vous attendiez du nouveau de ce côté-là et que vous étiez impatient de pouvoir la tester, sachez qu’elle est enfin disponible pour tous.

Jusqu’à présent, cette nouvelle version n’était disponible qu’en version bêta, accessible donc uniquement à certains utilisateurs. Désormais, vous devriez voir cette nouvelle version. Et vous n’avez rien à faire de votre côté. Il suffit de vous connecter sur votre compte iCloud et vous devriez la voir. Si ce n’est pas le cas, pensez à rafraîchir le cache.

Un petit vent de fraîcheur fort appréciable

En plus de ce nouveau design, Apple a déployé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, et notamment Dissimuler mon Email ainsi que les Domaines personnalisés, des fonctionnalités que la firme de Cupertino avait annoncées durant la WWDC 2021 il y a quelques mois. Celles-ci sont accessibles aux utilisateurs iCloud+, autrement dit, à celles et ceux qui paient pour du stockage iCloud.

Voilà en tous les un petit vent de renouveau qui devrait faire du bien. Et qui montre aussi aux utilisateurs qui en doutaient, que la marque à la pomme n’oublie pas (totalement) les utilisateurs du web.