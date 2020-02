Le nouveau design de Facebook Messenger simplifie l’application

Le design d'une interface est capital dans une application, tout aussi capital que les fonctionnalités proposées. Les géants de la tech comme Facebook modifient très régulièrement les designs pour offrir l'expérience la plus intuitive et la plus efficace possible.

Année après année, version après version, nos applications et services accueillent de nouvelles fonctionnalités et voient leurs interfaces changer. Malheureusement, cette évolution n’est pas toujours pour le mieux. Il peut arriver qu’une application, à l’origine simple, devienne très/trop complexe, qu’une interface claire et épurée se retrouve surchargée, et c’est toute l’expérience utilisateur qui s’en trouve négativement impactée. Aujourd’hui, Facebook vient dégrossir son application Messenger.

Facebook change encore le design de Messenger

L’application Facebook Messenger a été pensée et conçue pour aider ses utilisateurs à rester en contact, à communiquer entre eux. Elle subit actuellement une phase de redesign. La firme de Menlo Park enprofite pour supprimer ou reléguer à un second plan certaines fonctionnalités pour simplifier l’expérience dans son ensemble. L’un des changements les plus visibles est probablement la suppression de l’onglet Découvrir, tandis que d’autres fonctionnalités, comme les Jeux Instantanés et Transport ont été retirées de la barre d’outils du chat. Les chatbots, bien que toujours présents, ont quant à eux été cachés.

Toujours dans l’optique d’alléger l’interface

Facebook n’a pas mentionné précisément pourquoi ces changements avaient été mis en place mais pour certains, il s’agirait là d’une volonté d’optimiser l’application et de la rendre plus simple et plus rapide à utiliser. Après tout, si une application est chargées de fonctionnalités non essentielles pour l’utilisateur et son usage premier, ce même utilisateur peut rapidement et facilement s’éloigner de l’objectif premier de l’app et finir par s’en désintéresser complètement. Allant ainsi lui chercher une alternative plus efficace. Cela étant dit, WhatsApp – qui appartient aussi à Facebook – est un très bon exemple de ce cercle vertueux. Avec les années, l’application a su maintenir le cœur de ses fonctionnalités tout en en ajoutant de nouvelles sans pourtant autant venir perturber l’utilisateur.