Le nouveau Battlefield sortira en 2021

L'éditeur américain Electronic Arts annonce que les équipes du studio DICE vont désormais se concentrer pleinement sur le nouvel opus de la licence Battlefield.

Suite à l’arrêt progressif des mises à jour de Battlefield 5 et Star Wars Battlefront 2, DICE se prépare doucement mais surement à la next-gen avec un nouveau Battlefield. Cette information provient directement d’un communique d’Electronic Arts adressé à plusieurs rédactions anglophones : “L’équipe de DICE travaille sur la mise à jour de Battlefield V qui sortira cet été et poursuivra son travail de soutien des jeux communautaires. Bien que la vision du studio pour Star Wars Battlefront II soit maintenant terminée avec la mise à jour La Bataille de Scarif de cette semaine, les serveurs, les défis en jeu, les événements récurrents et le soutien du jeu continueront tant que le jeu continue avec les joueurs et la communauté. Nous sommes impatients d’entendre les histoires des joueurs dans les deux jeux pour les années à venir. À plus long terme, le studio se concentre sur l’avenir de Battlefield que nous proposerons aux joueurs en 2021.”

La période de sortie du nouveau Battlefield se resserre

Si le directeur financier d’EA, Blake Jorgensen, avait déclaré en octobre 2019 que la date de publication de Battlefield 6 tomberait pendant l’exercice fiscal 2022 d’EA, qui s’étend d’avril 2021 à mars 2022 (une fenêtre de lancement qui a été réitérée lors du dernier bilan financier de la société en janvier), la fenêtre de lancement du jeu a apparemment été réduite à une période comprise entre avril et décembre de l’année civile 2021. L’éditeur américain n’aurait d’ailleurs aucun intérêt à manquer les fêtes de fin d’année, encore plus après la première année de commercialisation des PS5 et Xbox Series X de Sony et Microsoft.

