Le nom Apple Watch Pro découvert dans des fichiers de démo de 2015

L’Apple Watch est un produit assez récent au catalogue chez Apple. Et il n’est pas toujours évident de trouver la bonne formule, caler les différentes variantes pour contenter un public le plus large possible. Cela se fait souvent par différentes itérations, différentes générations de produits. Ce fut le cas avec l’Apple Watch. L’on apprend aujourd’hui que la firme de Cupertino avait envisagé de lancer une Apple Watch Pro.

Lorsque la marque à la pomme a lancé sa toute première Apple Watch, elle a tenté de proposer diverses versions, y compris une Apple Watch Edition Gold à 10 000 $. Cela étant dit, avec les années, la firme de Cupertino a simplifié son offre et aujourd’hui, il n’existe plus qu’un seul modèle, l’Apple Watch. Les clients peuvent cependant tout de même choisir parmi différents matériaux pour le châssis de la montre et personnaliser le bracelet.

Ceci étant dit, se pourrait-il qu’Apple travaille sur une version Pro ? Si l’on en croit un tweet publié par Apple Demo, on trouverait des références à une “Apple Watch Pro” dans des fichiers liés à une démonstration de l’Apple Watch de 2015. Plus précisément, une image avec un logo pour une certaine “Apple Watch Pro”. Rapidement, les spéculations ont fleuri.

Mais dans la mesure où cette découverte a été faite dans des fichiers datant de 2015, il est plus que probable qu’il s’agisse là d’un nom pour une variante d’Apple Watch que, soit Apple a choisi de ne pas commercialiser soit que le nom n’a pas été utilisé. Et dans le même temps, Apple commençait à ajouter le suffixe Pro à nombre de ses produits.

Par exemple, nous avons aujourd’hui les iPad Pro, iPhone Pro et même AirPods Pro. Pourquoi pas, après tout, une Apple Watch Pro ? Quoi qu’il en soit, il y a de fortes chances qu’il s’agisse simplement du fait qu’Apple envisageait cette possibilité, avant de l’abandonner. Autrement dit, n’espérez pas voir arriver une Apple Watch Pro d’ici peu.

Upon looking into some of the demo content files on a 2015 Apple Watch Demo (A1623), I discovered an image of logo for an unknown model of Apple Watch. Not sure if “Apple Watch Pro” is an unreleased model, or is just some place holder text. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX

— Apple Demo (@AppleDemoYT) October 25, 2021