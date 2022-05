Le NFT Bored Ape de Seth Green a été volé, et c’est un gros problème

L'acteur Seth Green s'est fait voler son NFT Bored Ape #8398 et cela pourrait mettre à mal son projet de série TV.

Seth Green n’a vraiment pas de chance ces derniers temps. Il y a quelques jours, l’acteur américain révélait que quatre de ses précieux jetons non fongibles (NFT) avaient été volés, y compris un Bored Ape. Mais le problème va au-delà de ce simple vol du NFT Bored Ape #8398. En effet, ce personnage unique devait jouer un rôle important dans une nouvelle série TV.

Seth Green fut pris pour cible alors qu’il tentait de frapper un NFT clone GutterCat. Malheureusement, l’acteur avait utilisé par inadvertence un site frauduleux qui vidé son wallet. Et dans la mesure où il n’a plus la propriété de son Bored Ape, la question se pose : son nouveau propriétaire pourrait attaquer l’acteur américain en justice, alors même que ce dernier est la victime d’un vol.

Les conditions générales établies par Yuga Labs, créateur du Bored Ape Yacht Club, sont muettes sur le sujet. Aucune mention explicitant si les voleurs ont toujours les droits d’utiliser l’image comme ils l’entendent. Et pour empirer encore la chose, il est tout à fait possible que la personne à qui appartient désormais le NFT – un certain @DarkWing84 – ait acheté l’item en toute bonne foi au hacker, absolument pas au courant, donc, que ce dernier a en vérité été volé.

Malheureusement, Seth Green a déjà grandement avancé sur son projet de série sur le thème des NFT, une série intitulée White Horse Tavern, dont un trailer avait été présenté durant une conférence organisée par Gary Vaynerchuk il y a quelques jours.

Cette histoire est sans précédent, mais des experts juridiques pensent que des lois actuelles peuvent s’appliquer. Il est très peu probable que Seth Green puisse être attaqué pour la propriété intellectuelle s’il décide de poursuivre son projet de série.

Interrogé au sujet de ce vol durant la conférence VeeCon, l’acteur déclarait à Gary Vaynerchuk : “Quelques jours avant – son nom est Fred à propos -, quelques jours avant qu’il fasse ses débuts dans ce monde, il se fait littéralement kidnapper.” Seth Green a tenté de contacter ce @DarkWing84 pour trouver un accord, mais l’on ne sait pas si l’acteur a reçu une réponse.

BuzzFeed News mettait en avant de dilemme de propriété intellectuelle dans un article, l’invitant à insister qu’il est protégé et dans son bon droit et qu’il fera tout ce qu’il faut pour récupérer ce qui lui appartient : “Un acheteur qui achète de l’art volé avec de l’argent réel et refuse de le rendre n’a pas légalement le droit d’exploiter la licence sous-jacente. Cela ira au tribunal, mais je préfèrerais rencontrer @DarkWing84 avant cela. Il semblerait que nous ayons beaucoup en commun.”

OpenSea a pris des mesures pour s’assurer que ces NFT volés ne puissent être listés et revendus sur sa plate-forme, mais cela n’empêche pas les items de changer de main ailleurs.