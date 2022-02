Le New York Times fait l’acquisition de Wordle

Basé sur le même principe que le jeu télévisé Motus, Wordle a été racheté pour un prix non divulgué de l'ordre de sept chiffres par le New York Times, célèbre quotidien américain au lectorat mondial.

Créé par l’ingénieur britannique Josh Wardle pour s’occuper en pleine pandémie avec son ami, Wordle réuni aujourd’hui plus de cinq millions de joueurs. Son succès a poussé le New York Times à aligner plusieurs millions de dollars pour s’offrir le jeu de mots en ligne et l’intégrer à son abonnement mettant en avant divers mots croisés (loin de la volonté initiale du créateur qui ne souhaitait pas le monétiser avec de la publicité ou un service). A noter que le jeu restera gratuit pour les nouveaux joueurs et les joueurs existants. Aucun changement ne sera apporté au gameplay.

“Si vous êtes comme moi, vous vous réveillez probablement chaque matin en pensant à Wordle, et en savourant ces précieux moments de découverte, de surprise et d’accomplissement. Le jeu a fait ce que très peu de jeux ont fait, à savoir capturer notre imagination collective et nous rapprocher un peu plus les uns des autres. Nous ne pourrions pas être plus ravis de devenir le nouveau foyer et les fiers administrateurs de ce jeu magique, et nous sommes honorés de contribuer à faire découvrir la précieuse création de Josh Wardle à davantage de joueurs dans les mois à venir“, a déclaré Jonathan Knight, directeur général de The New York Times Games. “Dans le cadre de notre portefeuille de jeux, Wordle aura un avenir passionnant avec l’aide d’une équipe d’ingénieurs, de concepteurs, de rédacteurs et plus encore, talentueux, pour améliorer l’expérience utilisateur“. Josh Wardle a ajouté : “Si vous avez suivi l’histoire de Wordle, vous savez que les jeux du New York Times ont joué un rôle important dans ses origines, et cette étape me semble donc très naturelle. J’admire depuis longtemps l’approche du Times quant à la qualité de ses jeux et le respect avec lequel il traite ses joueurs. Leurs valeurs sont en phase avec les miennes sur ces questions et je suis ravi qu’ils soient les gardiens du jeu à l’avenir.“