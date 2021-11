Le navigateur web Brave s’offre son propre wallet pour les crypto

Brave se dote de son propre wallet. De quoi gérer ses crypto sans quitter le navigateur.

Si, comme de nombreuses autres personnes, vous avez commencé à investir dans les crypto-monnaies, vous avez besoin d’un endroit où stocker vos actifs, comme un wallet. La bonne nouvelle pour les utilisateurs du navigateur web Brave, c’est que l’entreprise qui développe ledit navigateur vient de proposer une nouvelle version, une version qui intègre son propre wallet crypto.

Brave se dote de son propre wallet

Selon le communiqué de l’entreprise, “contrairement à la plupart des wallets, le Brave Wallet fonctionne sans la moindre extension, c’est une fonctionnalité native au navigateur, réduisant de fait les risques de sécurité et le besoin de ressources CPU et de mémoire. Les utilisateurs peuvent réaliser des transactions avec presque toutes les crypto en profitant d’une sécurité et de performances de haute volée, et se connecter à d’autres wallets et DApps Web3.” L’éditeur précise aussi que le Brave Wallet sera bientôt disponible sur son application mobile.

De quoi gérer ses crypto sans quitter le navigateur

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, un wallet permet de stocker des crypto-monnaies. D’ordinaire, lorsque vous achetez une crypto sur une plate-forme d’exchange, vous utilisez un wallet fourni par la plate-form. L’une des raisons qui pourrait vous faire opter pour l’utilisation de votre propre wallet plutôt que celui d’un exchange, c’est la sécurité. Certains préfèrent en effet avoir un contrôle total sur leurs crypto.

Cela simplifier aussi la tâche aux utilisateurs pour déplacer leurs actifs, notamment vers un autre exchange. Si l’on en croit Brave, utiliser le wallet natif permettra aux utilisateurs de visualiser en temps réel l’évolution du marché, de trouver les meilleurs prix, d’envoyer et recevoir des crypto, de gérer leur portfolio, d’interagir avec d’autres DApps et bien plus encore.