Le navigateur web Brave est optimisé pour les Apple Mac M1

En introduisant sa toute première puce maison, Apple Silicon M1, basée sur l’architecture ARM, la firme de Cupertino a initié une vraie révolution. Sur le plan logiciel, c’est un énorme changement. Pour simplifier la vie de tout le monde, Apple proposait un outil de traduction, Rosetta 2, assurant une compatibilité avec ce nouveau processeur. Mais cette solution n’est que temporaire. Il convient de réécrire les applications pour prendre en charge nativement cette puce. Ce que vient de faire le navigateur web Brave.

Si vous avez un Mac flambant neuf équipé de la nouvelle puce M1 et que vous cherchez un navigateur qui ne soit ni celui d’Apple, ni celui de Google, ni celui de Mozilla, bonne nouvelle. Sachez que Brave vient de publier une version de son navigateur centré sur le respect de votre vie privée prenant en charge nativement la puce Apple Silicon. Pour l’heure, l’équipe de Microsoft Team teste encore cette prise en charge de la puce M1 dans son canal Canary.

Au cas où vous l’auriez oublié, Brave est un navigateur web basé sur Chromium qui bloque les publicités et les trackers par défaut. Il implémente aussi son propre système de token pour récompenser les créateurs – suscitant d’ailleurs parfois la controverse -. Récemment, Brave s’est doté d’un lecteur dédié pour l’actualité et affirme compter à ce jour environ 7 millions d’utilisateurs quotidiens.

Et comme nous avons déjà pu le voir avec d’autres navigateurs basés sur Chromium, passer à une version conçue pour les processeurs ARM de ces nouveaux Mac devrait permettre de gagner en performance tout en préservant au maximum l’autonomie. À noter, cette version vient aussi corriger la lecture des vidéo sur IMDB et HBO Max, que vous ayez ou non une machine Apple avec cette fameuse puce M1.

For anyone running the `x64` version on a new Apple CPU Mac, please replace with the above (universal/arm64) to see the performance gains. In Settings – About Brave you should see `arm64` instead of `x86_64 translated`.

— Mihai 🎯 (@mihaiplesa) December 30, 2020