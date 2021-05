Opera GX est le premier navigateur web dédié au gaming au monde. Il arrive aujourd'hui sur iOS et Android en version bêta. À quoi faut-il s'attendre ?

Le jeu vidéo sur mobile est devenu très populaire. Il a aussi beaucoup évolué, notamment vers le cloud gaming. Il suffit pour en profiter souvent simplement d’un navigateur web. Mais ce navigateur peut apparemment être optimisé pour vous permettre de jouer dans les meilleures conditions. C’est la promesse en tous les cas de Opera GX. Ce navigateur arrive d’ailleurs sur mobile.

Le navigateur dédié au gaming Opera GX arrive sur mobile

Il existe aujourd’hui un certain nombre de navigateurs web parmi lesquels choisir, tant sur desktop que sur mobile. Opera est l’une des options actuellement disponibles. En 2019, l’entreprise décidait de créer une version distincte, Opera GX, pensée et conçue pour les gamers. Ce navigateur propose des fonctionnalités comme un limiteur de ressources CPU et de RAM, pour laisser aux utilisateurs toute latitude quant aux ressources disponibles pour le navigateur, et donc pour le jeu.

Dans une version bêta pour le moment

Aujourd’hui, il semblerait que Opera soit prêt à proposer son navigateur GX sur les appareils mobiles. À noter, Opera GX pour mobile n’est actuellement disponible qu’en version bêta mais l’application est tout à fait opérationnelle. Si vous êtes intéressé(e) de savoir ce qu’un tel logiciel peut vous faire gagner.

Selon le communiqué d’Opera, “tout d’abord, vous avez une navigation personnalisée avec le bouton d’action rapide et les retours haptiques (vibrations). Par-dessus tout cela, vous pouvez facilement synchroniser vos navigateurs mobile et desktop avec la fonctionnalité Flow – vous pouvez partager vos fichiers, vos notes, vos vidéos et autres contenus de jeu comme les walkthroughs, tutoriels et autres builds de vos personnages entre les appareils -. Il y a aussi un accès instantané à GX Corner, un espace dédié à l’actualité gaming, aux bonnes affaires et aux sorties des jeux.”

L’entreprise affirme aussi que le design du navigateur a été inspiré par le gaming et les équipements dédiés au gaming. Et si vous ne goûtez que très peu aux tons sombres des navigateurs mobiles actuels, Opera GX vous permet de choisir parmi divers thèmes “gaming”. Voilà en tous les cas une option intéressante sur le marché du navigateur web mobile. Si vous êtes curieux, vous pouvez participer à la bêta pour iOS ou Android. Le lien va vous faire télécharger l’APK directement.