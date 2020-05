Brave : Le navigateur propose maintenant les appels vidéo

En cette période encore difficile de crise sanitaire, le télétravail reste conseillé. Ce qui a conduit à une explosion de la popularité des services permettant de réaliser des appels vidéo. Aujourd'hui, c'est le navigateur Brave qui veut tirer son épingle du jeu.

Le navigateur Brave Browser est un navigateur pas comme les autres. Il est open source et ne sert qu’un seul but : protéger la vie privée de celui qui l’utilise. Blocage de pisteurs, pages préférées en HTTPS avec l’extension HTTPS Everywhere, et bien évidemment un chiffrement implémenté au maximum. C’est le cas notamment dans la fonctionnalité native d’appel vidéo baptisé Brave Together.

Brave Browser annonce son fonction d’appels vidéo native

La crise du Covid-19 oblige bon nombre de personnes à rester chez elles. Pour travailler ou non, d’ailleurs. Les services de visioconférence sont plus plébiscités que jamais. Zoom en est le parfait exemple. Google, Facebook, Microsoft, tous ont profité de cette situation exceptionnelle pour améliorer ou lancer leurs services. Brave Browser veut lui aussi sa part du gâteau en proposant un service d’appels vidéo chiffrés directement depuis le navigateur.

Brave Together est open source et chiffrée, évidemment

Brave Together, c’est le nom de ce nouveau service, est totalement illimité. Il se base lui aussi sur du code open source, celui de l’application Jitsi – qui avait été mis en avant par le lanceur d’alerte Edward Snowden il y a quelques années -. L’ensemble est plutôt réussi, très discret et propose l’avantage, comme dit, d’être natif dans le navigateur. Cela étant dit, pour l’heure, la fonctionnalité est limitée à deux participants. Mais pas de panique, la branche Brave Nightly – dédiée aux tests – permet déjà de s’appeler à plus de deux.

L’annonce de Brave Together survient quelque temps après les annonces de plusieurs autres géants. Zoom, évidemment, qui est rapidement devenu un acteur majeur du marché avec ces mois de confinement, et qui proposera bientôt le chiffrement de bout en bout, mais aussi Microsoft qui a sensiblement amélioré Skype, ou encore Google avec Meet, directement intégré dans Gmail. Brave Browser est très jeune dans la cour des navigateurs mais il ne manque pas d’atout et Brave Together pourrait lui permettre d’attirer de nouveaux utilisateurs.

