Le Musée du futur de Dubaï va lancer sa collection de NFT pour le métavers

Le Musée du futur de Dubaï collabore avec le marketplace Binance NFT pour développer et lancer de nombreux produits numériques sur la blockchain, en commençant par la collection “The Most Beautiful NFTs in the Metaverse”. Avec ce partenariat, le musée développera sa toute première collection NFT, en adéquation avec l’intérêt grandissant pour la blockchain et les nombreux projets et produits qu’elle peut prendre en charge.

Alors qu’il n’a ouvert ses portes que depuis quelques semaines, le musée fait déjà forte impression auprès des visiteurs, avec des tickets vendus plusieurs jours à l’avance. À l’heure d’écrire ces lignes, il n’est par exemple pas possible de le visiter avant le début du mois de juin.

En annonçant son intention de travailler avec Binance NFT, le musée réaffirme son projet de développer des produits dans le domaine des NFT, des crypto-monnaies et de la blockchain, le futur de la réalité mixte, la mobilité, le métavers et d’autres technologies à venir.

Son Excellence M. Omar Sultan Al Olama, Ministre d’État pour l’intelligence artificielle, l’économie numérique et le travail à distance, déclarait : “Le partenariat du Musée du futur avec le plus grand écosystème en termes de crypto-monnaies et de blockchain du monde est une contribution significative pour les projets de Dubaï d’établir un nouvel écosystème d’actif numérique international, lequel génèrera, à terme, une croissance dans l’économie numérique.”

Pour Lath Carlson, directeur exécutif du Musée du futur : “Ce projet excitant est le premier de plusieurs collaborations futures qui nous verront travailler avec les esprits les plus brillants du monde et construire des choses très importantes qui façonneront le futur.” Le Musée du futur développe une large variété d’actifs virtuels dans le monde de la crypto. Le premier NFT devrait arriver dans les prochaines semaines.

Helen Hai, directrice de Binance NFT, concluait en déclarant : “Nous sommes fiers de ce partenariat avec le Musée du futur de Dubaï, c’est un concept vraiment unique et innovant. […] Nous sommes impatients de travailler avec le Musée pour développer des produits numériques qui participent à la croissance de l’industrie et promeuvent l’adoption de la blockchain dans la région.”