Le Motorola Razr pliable dévoile ce qu’il a dans les entrailles

Le smartphone avec écran pliable n'en est qu'à ses balbutiements. Tout juste avons-nous eu droit à quelques tentatives. Dont celle de Motorola avc le Motorola Razr. L'appareil est passé entre les mains d'une chaîne spécialisée qui a pu le démonter...

Le Motorola Razr avec écran pliable est un smartphone très attendu. D’une part parce qu’il est parmi les premiers à offrir une telle fonctionnalité, d’autre part parce qu’il prend une option très différente de celle du Samsung Galaxy Fold. Et parce qu’il rappelle de vieux souvenirs à celles et ceux qui ont eu l’original. La chaîne YouTube PBKreviews a pu l’avoir entre les mains, et le démonter en bonne et due forme avant sa commercialisation. Verdict ?

Le Motorola Razr avec écran pliable se fait démonter

Une chose est sûre, avec le nombre de vis, de câbles et autres petites pièces qu’il faut retirer pour atteindre l’écran pliable, la réparation, si réparation il doit y avoir, devra être effectuée par un établissement agréé. La note de réparabilité risque d’être très faible chez iFixit notamment. Il faut en effet d’abord chauffer la partie arrière du téléphone pour faire fondre la colle puis retirer un certain nombre d’inserts en plastique avant d’accéder enfin aux premiers composants internes. L’écran se dévoile vraiment en tout dernier, après avoir retiré tout le reste. PBJreviews annonce donc très logiquement que ce démontage est loin d’être simple. Et cela risque même d’aller jusqu’à donner l’impression que ce smartphone n’est même pas réparable du tout par la majorité des gens.

Sans grande surprise, il est très, très difficile à réparer

Motorola avait publié une vidéo le mois dernier intitulée “Caring for Razr” dans laquelle le fabricant précisait que “les petites bosses et autres protubérances sont normales” sur l’écran. Cela suggère qu’il conviendra de le garder bien au sec, de ne pas utiliser de protection d’écran et de bien refermer le téléphone avant de le glisser dans une poche ou un sac pour éviter les accidents. La bonne nouvelle, c’est que la réparation de l’écran ne coûte “que” 299$, “pour les cas qui ne sont pas compris dans la garantie”. Ce n’est pas rien, certes, mais comme le précise Phone Arena, ce n’est que 20$ de plus que pour réparer l’écran, non pliable, d’un Samsung Galaxy Note. Et c’est aussi un cinquième, seulement, du prix demandé pour ce Motorola Razr, 1 500$.