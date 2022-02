Le Motorola G Stylus (2022) est une alternative plus abordable aux Samsung Galaxy Note et consort

Motorola dévoile un smartphone avec stylet intégré d'entrée de gamme. Le Motorola G Stylus (2022) sera vendu sous les 300 $.

Parmi les meilleurs smartphones équipés d’un stylet, on trouve la gamme Samsung Galaxy Note. Cela étant dit, il y a de nombreuses rumeurs affirmant que cette gamme disparaîtra très bientôt, si ce n’est pas déjà fait, ce qui ne laisse aux intéressés que l’alternative du futur Samsung Galaxy S22 Ultra, pour le moins onéreuse. Si vous n’avez pas envie ou les moyens d’un flagship, Motorola pourrait avoir quelque chose pour vous. Explication.

La marque a récemment dévoilé un nouvel appareil d’entrée de gamme, le Motorola G Stylus (2022). Il s’agit d’un smartphone vendu seulement 300 $ et qui dispose pourtant d’un stylet intégré. Certes, ce modèle n’a pas autant de fonctionnalités et n’est pas aussi puissant qu’un flagship, mais si pour vous, le fait d’avoir un stylet est plus important, alors cet appareil pourrait être très intéressant.

En termes de spécifications, le G Stylus dispose d’un écran FHD+ de 6,8 pouces 90 Hz. Sous le capot, on trouve une puce MediaTek Helio G88 accompagnée de 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et d’une batterie de 5 000 mAh. L’appareil est par ailleurs équipé d’un module triple caméra avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultrawide/macro de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Il y a aussi un emplacement réservé pour ranger le stylet du smartphone, une fonctionnalité très appréciable si vous avez besoin d’un stylet et que vous souhaitez ne pas l’égarer constamment, pour l’avoir toujours à portée de main. Le Motorola G Stylus (2022) sera disponible à partir du 17 février aux États-Unis. Nul ne sait quand il arrivera en France, si tant est qu’il arrive en France, évidemment, mais si vous cherchez un smartphone avec stylet intégré à bas prix, celui-ci pourrait être très intéressant.