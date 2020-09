Le mot clef “Apple Watch Series 6” découvert dans la page de la vidéo YouTube d’Apple

Apple organisera un événement presse le 15 septembre. Sans public bien évidemment, crise sanitaire oblige. Les annonces produits devraient être nombreuses. Et l'Apple Watch Series 6 devrait être de la partie.

Apple a récemment confirmé la tenue d’un événement le 15 septembre 2020, mardi prochain donc. La firme de Cupertino n’a donné aucun autre détail, évidemment. Nous ne savons donc pas quels produits précisément seront dévoilés mais il semblerait que l’Apple Watch Series 6 soit effectivement de la partie. Pourquoi ? Comment ? Explication.

L’Apple Watch Series 6 sera à la fête le 15 septembre

En effet, Guilherme Rambo a fait une découverte très intéressante dans la page de la vidéo YouTube publiée par Apple pour annoncer la date de son événement. Dans les métadonnées, il s’avère que l’on retrouve la mention explicite de l’Apple Watch Series 6. D’autres appareils sont aussi ainsi mentionnés. C’est le cas de l’iPad Air. D’autres mots clefs sont aussi présents, comme fitness, wellness (“bien-être”), etc. Autant de mots très probablement présents pour l’Apple Watch.

si l’on en croit les métadonnées de la page de la vidéo d’Apple

Une fois encore, aucune mention de l’iPhone 12. Celles et ceux qui espéraient découvrir cette nouvelle génération d’iPhone le 15 septembre seront probablement déçus. Pour savoir à quoi ressemblent précisément les iPhone cuvée 2020, il faudra très certainement attendre la seconde moitié d’octobre et un événement dédié. Il est assez logique finalement que Apple sépare ses annonces produit. D’une part parce qu’il y a beaucoup de produits à annoncer et parce que, actuellement, Apple peut créer des vidéos pré-enregistrées, ce qui offre bien plus de latitude qu’avec un événement en direct.

Regrouper autant d’annonces dans un même événement détournerait aussi l’attention de l’iPhone 12, ce que ne souhaite bien évidemment pas Apple. À l’inverse, l’iPhone 12 pourrait monopoliser l’attention et faire ombre aux autres produits. En laissant l’iPhone 12 à part, Apple s’assure de préserver tout l’intérêt du grand public. Toujours est-il que nous devrions avoir davantage de détails la semaine prochaine. Nous ne manquerons pas en tous les cas de couvrir les annonces du 15 septembre.