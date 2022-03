Le modem Qualcomm X70 5G dispose d’une unité dédiée à l’intelligence artificielle

Qualcomm dévoile son nouveau modem X70 5G avec une puce d'intelligence artificielle pour améliorer le traitement du signal, notamment en mmWave.

Au MWC 2022, Qualcomm a annoncé son modem 5G nouvelle génération, le Qualcomm X70 5G, successeur direct du X65 lancé l’année dernière. Ce nouveau X70 5G offre la même vitesse de pointe que le X65, à savoir X65, mais Qualcomm a beaucoup œuvré pour améliorer la vitesse moyenne, une mesure bien plus importante finalement dans le monde réel et à l’usage au quotidien.

Qualcomm dévoile son nouveau modem X70 5G

Qualcomm explique que la connectivité mmWave est désormais plus robuste. Le mmWave requiert idéalement une ligne directe vers la station de base 5G, mais le signal peut aussi être capté autrement, dans la mesure où il rebondit, sur les bâtiments par exemple. Ce faisant, il se dégrade rapidement avec le temps et la distance.

Il est cependant possible, via logiciel, d’améliorer le signal interprété et de réduire les taux d’erreur. C’est précisément dans cet objectif que Qualcomm a intégré un processeur d’intelligence artificielle dans le modem. C’est une manière très intéressante de procéder parce que le traitement du signal a des caractéristiques relevant de l'”informatique perceptive”, discipline dans laquelle l’intelligence artificielle est extrêmement douée.

avec une puce d’intelligence artificielle pour améliorer le traitement du signal

L’IA peut être utilisée pour reconnaître des motifs d’ondes radio spécifiques et “réparer” le signal, tout comme nous utilisons l’intelligence artificielle pour supprimer le bruit sur une image, pour citer un exemple assez commun d’utilisation.

Il semblerait en tous les cas que Qualcomm soit parvenu à intégrer cette technologie et il faut s’attendre à ce que tout ceci évolue encore dans la mesure où les données s’accumulent. Difficile par contre, à ce stade, de savoir si le réseau de neurones peut être mis à jour à distance, mais si tel devait être le cas, voilà qui pourrait offrir des améliorations constantes aux clients.

Il faudra cependant attendre le second semestre de cette année pour voir apparaître les premiers appareils équipés de ce nouveau modem. Qui sait, peut-être y aura-t-on droit à partir de septembre ou octobre. À suivre !