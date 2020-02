Le modem Qualcomm Snapdragon X60 dans les iPhone de 2021 ?

Bien que Apple rêve de pouvoir utiliser uniquement des composants maison dans ses iPhone, la firme de Cupertino n'en a pas encore les moyens. Pour quelques années encore, la marque à la pomme utilisera des modems tiers, de Qualcomm en particulier, dans ses appareils.

Il est entendu que les iPhone d’Apple de cette année 2020 devraient embarquer des modems Qualcomm Snapdragon X55 pour offrir la connectivité 5G. Le partenariat entre Apple et Qualcomm devrait quant à lui se poursuivre pendant quelques années encore. Pour cette raison, il n’est pas très surprenant d’apprendre que les modèles de l’année prochaine, les iPhone de 2021 donc, pourraient utiliser le modem Qualcomm Snapdragon X60.

Qualcomm officialise son modem Snapdragon X60, toujours compatible 5G

Qualcomm a officialisé tout récemment son dernier modèle de modem, le Snapdragon X60. Il s’agit là de la troisième génération de modem 5G du fabricant et l’un des grands avantages de cette année, c’est qu’il est fabriqué en 5 nm. Par rapport au X55 qui utilise un procédé de fabrication en 7 nm, les bénéfices devraient être assez nombreux, notamment en terme de volume occupé par la puce en elle-même ainsi qu’au niveau de la gestion énergétique.

Le retrouvera-t-on dans les Apple iPhone de 2021 ?

Avec une puce plus compacte, cet iPhone 2021 pourrait afficher des mensurations plus réduites encore, ou laisser davantage de place à d’autres composants, de nouveaux ou une plus grosse batterie, pare exemple. Nul ne sait ce que la firme de Cupertino pourrait vouloir faire avec ce volume ainsi récupéré. Toujours est-il que, pour l’heure, il n’y a aucune garantie que le X60 se retrouve effectivement dans les iPhone de 2021. Il ne s’agit là que d’une possibilité suite à l’officialisation de ce modem. Ce ne serait en tout cas pas une surprise d’apprendre que tel est le cas. Dans le même temps, Apple travaille activement à la conception de son propre modem 5G. Mais cela devrait nécessiter encore quelques années de développement.