Le Mode Réparation de Samsung protègera vos données des techniciens

Samsung dévoile son Mode Réparation pour protéger ses données personnelles des techniciens de réparation.

Nos smartphones contiennent aujourd’hui toute notre vie, ou presque. Tout du moins, toute notre vie numérique. Autrement dit, il est capital que ces appareils ne tombent pas entre de mauvaises mains. C’est pour cela que les fabricants implémentent des mesures de protection, notamment via le verrouillage/déverrouillage. Mais lorsque le smartphone est en panne et qu’il faut le faire réparer, il se retrouve souvent totalement exposé. Samsung dévoile aujourd’hui une solution intéressante.

Les hackers n’ont de cesse de voler et de revendre des tas de données personnelles sur des sites plus ou moins obscurs. Donner son smartphone à un réparateur, quel qu’il soit, n’est donc pas très rassurant. Certes, vous pourriez effacer votre appareil avant de l’envoyer, mais il vous faudra tout restaurer une fois que vous ne l’aurez récupéré. Ce qui n’a rien de très pratique. Le géant sud-coréen a imaginé une solution spécialement pour ce scenario, il s’agit d’une fonctionnalité baptisée Mode Réparation.

pour protéger ses données personnelles des techniciens de réparation

Selon l’annonce découverte par SamMobile, vous pouvez activer ce nouveau mode dans la section “Batterie et Maintenance de l’appareil” des Paramètres. Samsung n’a pas explicité la technologie sous-jacente à cette fonctionnalité, mais lorsque le mode est activé, vos informations personnelles, photos, messages et comptes liés se retrouvent cachés. Seules les applications préinstallées sur l’appareil sont visibles par le technicien. Pour regagner l’accès à vos données, il suffit de désactiver le Mode Réparation et d’utiliser votre code PIN ou votre empreinte digitale, selon la configuration de votre appareil, pour confirmer votre identité.

Samsung n’a pas encore annoncé ladite fonctionnalité en dehors de Corée. Autrement dit, pour l’heure, elle n’est accessible que dans ce pays. De plus, elle n’existe actuellement que sur les Galaxy S21. Cela étant dit, le géant sud-coréen a d’ores-et-déjà annoncé que le Mode Réparation arrivera sur d’autres modèles, et espérons dans d’autres pays, dans le futur.