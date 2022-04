Le mode picture-in-picture de YouTube arrivera sur tous les appareils iOS 15 dans les prochains jours

YouTube est une plate-forme aujourd’hui mondialement connue et utilisée par des centaines de millions d’utilisateurs aux quatre coins du globe, sur des appareils très différents, allant du navigateur web aux smartphones en passant par les téléviseurs connectés. Selon les supports, les usages et donc les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes. Une fonctionnalité relativement récente est le picture-in-picture (PiP).

Si vous n’avez pas encore droit au mode picture-in-picture de YouTube sur votre appareil de la marque à la pomme, sachez que ce sera bientôt le cas. En effet, YouTube indique aux utilisateurs que le PiP sera disponible “dans les prochains jours” sur tous les appareils fonctionnant sous iOS 15 ou plus récent. Comme avec d’autres applications proposant le PiP sur iOS, cela permet de garder une fenêtre de vidéo flottante sur l’écran, pendant que vous faites tout autre chose sur votre smartphone.

La fonctionnalité est pris le temps pour arriver. YouTube expliquait en juin dernier procéder tout d’abord au déploiement de PiP aux seuls abonnés Premium, en annonçant tout de même vouloir offrir, plus tard, cette fonctionnalité, à tous les utilisateurs. Certains utilisateurs avaient trouvé des méthodes de contournement (comme utiliser la version mobile du site) peu après que la firme de Cupertino avait autorisé le PiP dans iOS 14, mais cette fonctionnalité avait rapidement disparu.

YouTube est en tous les cas assez lent sur le sujet. Disney+, Netflix, Twitch et bien d’autres proposent déjà le PiP depuis plusieurs mois. Quoi qu’il en soit, cela représente tout de même une mise à jour importante. Vous n’aurez plus besoin de rester dans l’application YouTube pour regarder vos vidéos du moment et avec le PiP, il deviendra plus facile d’utiliser le service comme lecteur musical sans devoir s’abonner à YouTube Music.

Are you using an iOS smartphone? If so, the Picture-in-Picture feature is still rolling out & will be available in a matter of days across all iOS 15+ devices. Tweet back @ us if needed.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 10, 2022