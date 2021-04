Le MMORPG RuneScape arrive sur iOS et Android cet été

Le jeu vidéo sur mobile a le vent en poupe. Les nouveaux titres pullulent, les anciens reviennent. Certains jeux console sont adaptés pour ce support. Cet été, ce sera au tour de RuneScape de débarquer sur iOS et Android.

Ces dernières années, le jeu vidéo sur mobile ne cesse de progresser. En termes de nombre de joueurs, d’une part, et d’heures de jeu d’autre part. Et il y en a pour tous les goûts. Des jeux les plus évolués, les plus exigeant, aux jeux plus “cools”, de réflexion, rétro ou autre. Certaines licences cultes font leur retour sur mobile. Cet été, les connaisseurs pourront (re)plonger dans RuneScape.

RuneScape arrive sur iOS et Android cet été

RuneScape arrivera donc sur les appareils mobiles cet été. Bien que ce grand classique du MMORPG soit déjà disponible en accès anticipé depuis un certain temps sur iOS et Android, il sera accessible à tout un chacun dans quelques mois. RuneScape restera free-to-play, avec des skills supplémentaires, des quêtes et autres items pour les abonnés payants.

Un classique du MMORPG à (re)découvrir

Son éditeur, Jagex, rappelle que le jeu a comptabilisé plus de 2,1 millions d’installations sur mobile depuis le lancement de son accès anticipé. Il a aussi enregistré son record de nombre d’abonnés l’année dernière, avec plus de 1,2 million de joueurs. Autrement dit, bien que la licence RuneScape soit vieille de plus de deux décennies, elle peut encore compter sur une solide base de fans qui semblent attendre impatiemment de jouer sur mobile.

Si vous êtes déjà joueur de RuneScape, vous serez peut-être aussi intéressé(e) d’apprendre que le cross-play et la cross-progression seront de la partie avec la version PC du jeu. Vous aurez alors accès à toutes vos quêtes, vos personnages, votre équipement, etc. Jagex a simplement revu l’interface de RuneScape pour le mobile et procédé à certaines améliorations visuelles et opérationnelles. Les menus, icônes, textes et textures ont été revus, et les mécaniques de combat affinées.

Vous pouvez d’ores-et-déjà précommandé RuneScape sur iOS et vous pré-inscrire sur Android. À noter, si l’engouement est au rendez-vous avant le lancement, Jagex pourrait même débloquer un certain nombre d’items cosmétiques exclusifs.

Ce ne sera pas la première fois que la licence RuneScape arrive sur iOS et Android. En 2018, Jagex avait sorti Old School Runescape, basé sur une version de 2007, sur mobile. Un opus déjà compatible cross-play avec la version PC.