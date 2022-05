Le MMO culte EVE Online est désormais jouable directement dans un navigateur

EVE Online devient jouable dans un simple navigateur web grâce à la plate-forme EVE Anywhere.

Quand on pense aux MMORPG, un certain nombre de titres viennent assez spontanément à l’esprit. Le premier étant probablement World of Warcraft. Il en est un qui traverse les âges, depuis plus longtemps que WoW d’ailleurs, EVE Online. Et le jeu jouit encore et toujours d’une incroyable communauté. Aujourd’hui, celle-ci pourrait croître plus facilement dans la mesure où le jeu devient jouable dans un simple navigateur web.

Les accros à EVE Online avaient vu leur plus grand rêve être exaucé l’année dernière lorsque le développeur, CCP avait annoncé EVE Anywhere, une plate-forme basée sur un navigateur pour jouer en streaming au MMO spatial que l’on ne présente plus. Aujourd’hui, tout le monde peut en profiter et jouer à EVE Online depuis le navigateur, et plus uniquement les abonnés premium Omega. Pour jouer, il faut simplement un navigateur web, comme Chrome, Edge, Safari ou Firefox, et une connexion fiable avec un débit de 25 Mbps minimum pour vous lancer dans une bataille spatiale. EVE Anywhere est actuellement en cours de déploiement aux États-Unis et dans certains pays d’Europe, comme l’Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni. D’autres pays seront ajoutés plus tard. Espérons que la France y aura bientôt droit.

CCP explique par ailleurs se reposer que les technologies Intel pour diffuser son jeu aux joueurs sur des serveurs à très haute capacité. Si les fans purs et durs d’EVE n’abandonneront pas de sitôt leur PC, EVE Anywhere leur permet de jouer dès qu’ils le souhaitent, quand ils ne sont pas chez eux (mais pas au travail, hein !). La plate-forme peut aussi servir de passerelle pour les joueurs ayant une machine vieillissante. Après tout, même un Chromebook peut faire tourner EVE Anywhere.