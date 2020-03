Le MIT partage les plans d’un respirateur artificiel à $100

Dans le monde entier, les hôpitaux et autres établissements de santé font face ou se préparent à faire face à une pénurie de matériel, notamment de lits avec respirateur artificiel. Le matériel vétérinaire peut être utilisé ainsi que des alternatives plus artisanales.

Les centres de santé autour du globe font actuellement face à un manque certain d’équipement médical. Il faut dire que cette pandémie de Covid-19 est sans précédent. Des centaines de milliers de personnes sont infectées dans tous les pays du globe et l’épidémie n’en est qu’à ses débuts. Il y a déjà bien plus de patients que d’hôpitaux équipés convenablement pour les gérer. Tous les moyens sont bons pour aider ces établissements.

Le MIT partage les plans d’un respirateur artificiel

L’un des équipements les plus importants face à ce nouveau coronavirus, c’est le respirateur artificiel. Ce matériel est très onéreux, la facture est d’environ $30 000 l’unité. Cela étant dit, des chercheurs du prestigieux Institut de Technologie du Massachusetts (MIT) travaillent à publier les plans d’un respirateur artificiel d’urgence qui peut être fabriqué pour $100 seulement, en utilisant du matériel existant et très commun. Ces plans seront mis à disposition gratuitement. Le MIT travaille sur cet appareil depuis environ 10 ans. Ce design très particulier a été mis au point par un groupe d’étudiants en collaboration avec des médecins locaux. Malheureusement, le projet avait été stoppé après la publication de leurs recherches détaillant le design et les tests. Il a été repris pour venir en aide face à la pandémie de Covid-19.

équipé d’un sac à valve, à fabriquer pour 100$ seulement

Cet appareil se caractérise par l’utilisation d’un sac à valve, ce dont sont équipés la grande majorité des hôpitaux. Il s’agit essentiellement d’un système de respirateur manuel utilisé dans les situations d’urgence avant que la machine ne puisse être mise en place sur le patient. Le design proposé par le MIT utilise ce sac mais aussi un système mécanique qui permet d’automatiser le processus de pompe. C’est bien là toute la magie de la chose, réussir à pomper mécaniquement sans endommager le sac. Selon l’un des membres de l’équipe de chercheurs : “nous publions un guide détaillé (avec les parties clinique, mécanique, électrique, contrôles et les tests) de manière régulière en l’état, avec toute sa documentation. Nous encourageons toutes les équipes d’ingénierie biomédicales à travailler avec leurs ressources locales en suivant les spécifications principales et les informations de sécurité et nous apprécions tout retour que ces équipes pourraient nous faire.”