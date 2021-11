Le minage de crypto-monnaies entraîne des pannes de courant au Kazakhstan

Le Kazakhstan en proie à des pannes de courant à cause des mineurs de crypto-monnaies.

Si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, il y a deux moyens bien différents. Vous pouvez échanger ces monnaies, autrement dit, vous achetez ou vendez sur un exchange un produit et acceptez des cryptos comme de paiement ou vous pouvez les miner. Cela étant dit, cette seconde option est très, très consommatrice d’énergie. Le Kazakhstan en fait les frais depuis peu.

Le Kazakhstan en proie à des pannes de courant

Cela signifie que, si vous voulez miner des crypto-monnaies vous-même, à votre domicile, l’opération risque fort de ne pas être rentable. Et si vous cherchiez un exemple pour bien comprendre à quel point le minage de crypto-monnaies peut consommer de l’énergie, sachez que, actuellement, le Kazakhstan fait face à des pannes de courant répétées et, selon The Financial Times, le minage de crypto-monnaies est partiellement responsable de cette situation critique.

Le quotidien britannique rapporte que le gestionnaire de réseau électrique local KEGOC a déclaré commencer un rationnement de l’électricité pour les 50 mineurs enregistrés dans le pays après que leur consommation a causé le déclenchement de l’arrêt d’urgence dans trois centrales électriques en octobre dernier. Selon les déclarations du gouvernement, la demande en électricité aurait grimpé de 8 % en 2021, jusqu’à présent, contre 1 à 2 % traditionnellement.

à cause des mineurs de crypto-monnaies

Cette situation exceptionnelle a aussi entraîné de nombreuses coupures d’électricité dans six régions du pays depuis octobre. Selon les déclarations des autorités, il a été suggéré que cette augmentation de la demande en électricité pourrait être due au durcissement de la régulation du minage des crypto-monnaies en Chine, des changements qui ont contraint les fermes de minage à déplacer leurs opérations dans d’autres pays proches, comme le Kazakhstan, où l’électricité est bien plus abordable en termes de tarif.

Nul doute malheureusement que ce genre de cas va se multiplier à l’avenir, et ce, aux quatre coins du globe, à mesure que les pays développés prennent leurs précautions contre les mineurs et que les pays en voie de développement représente un véritable Eldorado grâce au prix de leur électricité.