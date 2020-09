Le Microsoft Surface Duo enfin disponible… aux États-Unis et à un tarif très élevé

En fin d'année dernière, Microsoft avait créé la sensation en dévoilant un smartphone sous Android doté de deux écrans, le Surface Duo. Un appareil très intéressant, pour une productivité à nulle autre pareille, assurément. L'appareil commence aujourd'hui à arriver.

Microsoft avait dévoilé, un peu à la surprise générale, fin 2019, un smartphone Android doté de deux écrans distincts, le Surface Duo. Celles et ceux qui attendaient avec impatience d’en savoir davantage et pourquoi pas de mettre la main dessus seront intéressés d’apprendre que Microsoft vient enfin d’ouvrir les commandes. Cela étant dit, avec un prix de 1 399$, celui-ci est réservé aux bourses les plus pleines.

Le Microsoft Surface Duo commercialisé aux États-Unis

Et la douloureuse est d’autant plus difficile à faire passer que les spécifications de ce Surface Duo restent figées à 2019. Le téléphone est ainsi propulsé par un processeur Snapdragon 855 – et non pas un 865 -, ce qui est quelque peu décevant au regard du tarif demandé. Pour le reste, on retrouve 6 Go de RAM, 256 Go de stockage et une caméra de 11 MP.

Mais bien évidemment, malgré l’utilisation de composants qui datent de l’année dernière, le principal argument de vente de ce Surface Duo reste son écran, ou plutôt ses écrans, vous l’aurez compris. Deux dalles de 5,6 pouces qui, une fois combinées, offrent à l’utilisateur un écran de 8,1 pouces au ratio 3:2, pour une expérience très proche de celle d’une tablette. Alors certes, le résultat n’est pas aussi net qu’avec un seul écran pliable comme sur le Samsung Galaxy Fold mais le fait d’avoir deux écrans distincts rend aussi assurément l’ensemble plus durable dans le temps. Un élément loin d’être négligeable.

1 399$ pour ses deux écrans distincts

Le Microsoft Surface Duo tourne sous Android, ce qui est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs qui préfèrent le système d’exploitation de Google et qui auraient pu être refroidis par le fait qu’il tourne sous Windows 10. Aux États-Unis, le smartphone sera proposé par tous les opérateurs principaux. Mais il faudra aussi faire sans 5G, l’appareil n’étant pas compatible. Si vous êtes intéressé(e), direction le site de Microsoft. Pour la France, il faudra patienter, comme souvent, et cela dépendra du succès rencontré outre-Atlantique. À suivre !