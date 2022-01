Le Microsoft Surface Duo a enfin droit à Android 11

Microsoft propose enfin Android 11 sur son Surface Duo, une mise à jour attendue depuis... toujours (ou presque).

Il est évident que Microsoft est très intéressé par le marché du mobile, même si la firme de Redmond a pourtant fait un certain nombre de choix plus que discutables au fil des années. Le Surface Duo, par exemple, qui devait être le tout premier smartphone officiellement estampillé Microsoft, a été annoncé en 2019, mais n’a finalement été commercialisé qu’à la fin de l’année 2020, avec des composants matériels qui dataient d’une année complète.

Par ailleurs, l’appareil avait aussi été lancé avec une ancienne version d’Android, et ce, alors qu’il y avait une version majeure plus récente disponible. La bonne nouvelle, cependant, si vous êtes parmi celles et ceux qui avaient craqué pour ce Surface Duo, c’est que le géant américain vient d’annoncer que la mise à jour Android 11 est enfin officiellement disponible pour ce téléphone.

Une mise à jour attendue depuis… toujours (ou presque)

Oui, vous avez bien lu. En 2022, alors qu’Android 12 est disponible depuis quelques mois maintenant, Microsoft rend disponible une version d’Android qui fut lancée en 2020. Mieux vaut tard que jamais, c’est certain, mais l’on pourrait se demander, à juste titre, pourquoi Microsoft n’a pas fait le nécessaire pour passer directement à Android étant donné que la version est disponible depuis quelque temps et que plusieurs smartphones y ont déjà eu droit.

Dans tous les cas, la mise à jour en question est une mise à jour importante pour les utilisateurs. Elle apporte un certain nombre de modifications, notamment en ce qui concerne le tiroir des applications, une meilleure prise en charge du glisser/déposer et bien davantage. Pour tous les détails concernant cette mise à jour, direction la page d’aide dédiée sur le site de Microsoft. Espérons maintenant qu’Android 12 ne prendra pas aussi longtemps à arriver sur le Surface Duo. Un tel retard dans le suivi pourrait être préjudiciable à Microsoft si le géant entend s’installer sur le marché.