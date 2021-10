Le microphone Rode Wireless Go II est désormais contrôlable via le smartphone

Rode met à jour son application mobile Rode Central et le microphone Wireless Go II devient pilotable via l'application.

Les solutions nomades pour capturer l’audio et la vidéo ne manquent pas. Il existe de nombreux modèles, plus ou moins évolués, à des tarifs très variés. Rode est présent sur ce marché depuis quelque temps, notamment en ce qui concerne les microphones, et la marque propose aujourd’hui une mise à jour très intéressante à son application mobile Rode Central.

Rode met à jour son application mobile Rode Central

Le Rode Wireless Go II est un très bon microphone si vous êtes à la recherche d’un micro avec lequel voyager et que vous n’avez aucune envie de vous encombrer de câbles en tous genres. L’inconvénient, c’est que vous avez toujours besoin de votre ordinateur pour pouvoir modifier certains paramètres du microphone, ce qui peut être assez frustrant.

Et le microphone Wireless Go II devient pilotable via l’application

Cela étant dit, la bonne nouvelle, c’est que Rode vient de publier une nouvelle mise à jour pour son application mobile Rode Central qui offre aux utilisateurs la possibilité de contrôler le microphone directement via l’application. Il vous faudra pour cela mettre à jour le microphone une dernière fois en le branchant à votre ordinateur mais une ceci fait, vous n’aurez plus besoin de le brancher pour venir modifier ses paramètres.

La mauvaise nouvelle, par contre, c’est que, pour on ne sait trop quelle raison, les utilisateurs ne peuvent toujours pas transférer leurs enregistrements présents sur le Wireless Go II directement sur leur smartphone. Cela signifie qu’il faudra malheureusement toujours utiliser un câble USB pour brancher le micro et transférer les fichiers. Espérons que Rode ait prévu d’offrir cette fonctionnalité aux utilisateurs dans une future mise à jour. Cela viendrait faciliter grandement les opérations et permettrait de dire adieu aux câbles.

Si vous avez un microphone Rode Wireless Go II et que vous aimeriez profiter de cette sympathique nouvelle fonctionnalité de contrôle sans fil, assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application Rode Central pour votre smartphone.