Le Mate 40 embarquera le dernier processeur Kirin haut de gamme de Huawei

Huawei est dans une position très délicate, on le sait. Et la situation n'est pas difficile uniquement sur le plan commercial. Au niveau technologique aussi, cela s'annonce compliqué.

Lorsque le Mate 40 sortira dans quelques mois, l’appareil sera le dernier smartphone de Huawei à être équipé d’un processeur haut de gamme Kirin. Richard Yu, PDG de la branche grand public, a partagé l’information durant le 2020 Summit de la China Information Technology Association. Après le 15 septembre, Huawei n’aura plus les moyens de fabriquer le processeur Kirin 9000.

Huawei dans l’impasse après son Mate 40

Cette date du 15 septembre est celle qui verra les fournisseurs américains interdits de vendre des composants à Huawei sans l’accord du gouvernement fédéral suite à la décision de l’administration Trump prise en mai de placer l’entreprise chinoise sur la liste noire du département du commerce. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), qui a jusqu’à présent produit la majorité des puces Huawei Kirin, utilise certaines ressources et équipements américains. Il lui faudrait donc obtenir cette fameuse autorisation pour continuer de produire des puces pour Huawei. Peu après l’annonce du bannissement de Huawei, TSMC annonçait cesser de fournir le géant chinois mais honorer tout de même les commandes en cours.

Le géant n’a plus les ressources de fabriquer de processeurs Kirin haut de gamme

Richard Yu a aussi annoncé que les fabricants de puces chinois comme SMIC n’ont actuellement pas les capacités de combler cette perte. Et l’homme déclarait aussi que les stocks de Mate 40 seront très limités. “Huawei a passé la dernière décennie à explorer les puces, passant de ‘totalement à la traîne’ à ‘très en retard’ puis à ‘légèrement derrière’ et ‘à niveau’ pour être aujourd’hui banni.” Et d’enchaîner : “Nous avons fait d’énormes investissements en R&D et avons eu des moments difficiles. Malheureusement, en ce qui concerne la production de semi-conducteurs, Huawei n’a pas effectué de gros investissements dans le domaine, nous avons uniquement participé au design des puces mais fait l’impasse sur la production des puces.”

Le bannissement par l’administration Trump a déjà eu un impact significatif sur Huawei. Le géant chinois a déjà des difficultés à convaincre le grand public que ses smartphones sont intéressants sans l’accès au Google Play Store. Cela étant dit, le fait de ne pouvoir fabriquer ses puces haut de gamme va rendre les choses plus difficiles encore. Il faudra maintenant espérer que tout ne s’arrête pas là pour Kirin. Il y a quelques mois, SMIC, le plus grand fondeur chinois, démarrait la production d’une puce Kirin en 14 nm pour Huawei et pourrait, dans un futur plus ou moins proche, refaire son retard sur les cadors que sont TSMC et Samsung. Mais combler deux générations de puces ne se fera assurément pas du jour au lendemain.