Le masque réutilisable de Razer accepte désormais des bêta-testeurs

Razer ouvre son masque réutilisable aux bêta-testeurs pour les fans de la marque intéressés.

La pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire qui en a découlé a fait émerger de nombreux services et produits. Le masque, par exemple, se décline aujourd’hui sous toutes les formes. Il y a même des versions très modernes, très technologiques. C’est le cas du projet Hazel de Razer, un masque pour le moins futuriste. Aujourd’hui, les premiers bêta-testeurs peuvent tester ces masques d’un autre genre.

Il y a quelques mois, Razer dévoilait aux yeux du monde son projet Hazel, un masque futuriste, parfaitement inscrit dans le contexte actuel de pandémie et de crise sanitaire. Si tout ceci ne devait initialement être qu’un concept, Razer confirmait assez rapidement son intention d’en faire un produit fini commercialisable. Aujourd’hui, bonne nouvelle pour les intéressés puisqu’il est possible de tester ce masque en version bêta.

Répondant officiellement au nom de Zephyr, ce casque est donc aujourd’hui ouvert à la communauté de bêta-testeurs. Les intéressés peuvent s’inscrire sur la page dédiée sur le site de Razer. Aucune garantie d’être sélectionné, évidemment, mais cela ne coût rien de renseigner votre adresse email et de tenter votre chance.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le Zephyr a été pensé et conçu pour être un masque réutilisable contrairement aux masques chirurgicaux qui sont jetables. En plus d’être réutilisable, ce masque offre un BFE (efficacité de filtrage) de 99 %, un joint en silicone pour assurer une position parfaite sur le visage, un empiècement transparent au niveau de la bouche avec revêtement anti-buée et… Razer oblige, des éclairages RGB.

Dans la mesure où il est tout à fait possible que nous devions vivre dans un monde où le Covid-19 est traité comme endémique, il pourrait être avisé d’investir dans un masque de bonne qualité. Pour l’heure, nul ne sait combien le Zephyr coûtera mais le fabricant devrait le commercialiser durant le dernier trimestre de cette année 2021. Nous devrions alors avoir tous les détails. À suivre !