Le marché des NFT pourrait représenter une industrie à 13,6 milliards de dollars en 2027

Le marché des NFT pourrait valoir 13,6 milliards de dollars en 2027. Une démocratisation et un intérêt qui ne faiblissent pas.

Suite à l’intérêt toujours grandissant vis-à-vis des jetons non fongibles (NFT), une nouvelle étude suggère que le marché actuel de 3 milliards de dollars atteindrait les 13,6 milliards de dollars d’ici à la fin de l’année 2027.

Pendant les cinq prochaines années, les facteurs clef de la popularité actuelle des NFT continueront de progresser, avec une démocratisation exacerbée par des influenceurs, les communautés du jeu vidéo et une demande toujours plus importante pour les créations numériques. Mais la société spécialisée MarketsandMarkets liste plusieurs autres facteurs qui contribueront à l’explosion de la croissance du marché des NFT, y compris l’augmentation de leur utilisation dans la gestion des chaînes d’approvisionnement, le commerce et la mode.

Parmi les autres catalyseurs de cette croissance du marché des NFT, on pourrait citer les initiatives liées au métavers par des leaders actuels du marché, comme le géant des media sociaux Meta, et la personnalisation des NFT.

Une démocratisation et un intérêt qui ne faiblissent pas

Les marketplaces NFT – sur lesquelles on peut acheter et vendre des NFT – devraient aussi grandement contribuer à la démocratisation de tout l’écosystème. Bien que des acteurs existants comme OpenSea mènent aujourd’hui la danse, des exchanges crypto comme Coinbase ou Binance ont commencé à offrir des services similaires pour échanger des NFT sur le marché.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a toujours été un franc partisan du Dogecoin (DOGE), a récemment changé son image de profil Twitter avec un collage de plusieurs NFT populaires publiés par le Bored Apes Yacht Club (BAYC). Comme Cointelegraph l’avait rapporté, ce simple changement de photo de profil avait entraîné une augmentation du prix plancher à 10 ETH. Cela étant dit, alors que la communauté y voyait là le signe de l’arrivée d’Elon Musk sur le marché des NFT, l’entrepreneur clarifiait les choses en tweetant : “Je ne sais pas… ça semble plutôt fongible.”