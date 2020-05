Le MacBook Pro 14 pouces serait repoussé à 2021

Lorsque Apple avait annoncé le rafraîchissement de son MacBook Pro 13 pouces il y a quelques jours, ce fut à la grande surprise de certains. À en juger par les tests et critiques de la machine, il apparait que nombre d’utilisateurs s’attendaient à voir arriver un nouveau MacBook Pro 14 pouces. Ce que de nombreuses rumeurs laissaient entendre. Si ce modèle est effectivement prévu, sa sortie, quant à elle, n’est pas attendue avant un certain temps…

Si vous espériez que ce modèle 14 pouces soit annoncé dans quelques mois, avant la fin de cette année 2020 tout du moins, préparez-vous à être probablement déçu dans la mesure où, selon un tweet de @Lovetodream, le MacBook Pro 14 pouces pourrait être repoussé à 2021. Jon Prosser, un autre leakster bien connu, a même répondu à ce tweet pour “confirmer” l’information. Autrement dit, il semblerait bien qu’il ne faille pas attendre ce nouveau MacBook Pro 14 pouces avant de longs, très longs mois.

Difficile de comprendre pourquoi Apple a préféré lancer le 13 pouces plutôt que le 14 pouces. Peut-être ce dernier n’était-il pas encore prêt. Plusieurs rumeurs évoquaient aussi la possibilité que le 14 pouces vienne remplacer le 13 pouces, de la même manière que le 16 est venu remplacer le 15. En 2019, peu de temps après le lancement du MacBook Pro 16 pouces, Phil Schiller avait pourtant tenté d’étouffer les rumeurs d’un modèle 14 pouces mais celles-ci ont perduré. Toujours est-il que l’information qui nous intéresse aujourd’hui n’est qu’une énième rumeur. L’avenir nous dira si elle est avérée. Apple pourrait surprendre son monde une fois encore en dévoilant un MacBook Pro 14 pouces avant la fin de l’année. Mais il paraît plus probable que ce soit pour 2021, si un tel modèle devait effectivement voir le jour.

in my dream MBP14 next year

— 有没有搞措 (@L0vetodream) May 11, 2020