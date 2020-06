Le MacBook 12 pouces ARM pourrait signer le retour du clavier papillon

Apple travaille depuis longtemps sur la conception de ses propres puces ARM. Un premier modèle de MacBook équipé de cette nouveauté pourrait même faire son apparition très prochainement. Et la firme de Cupertino pourrait en profiter pour relancer son clavier papillon.

Les rumeurs semblent s’accorder pour dire que, durant la WWDC 2020, Apple dévoilera ses nouvelles puces ARM. Des puces qui pourraient être utilisée dans dans futures ordinateurs. Une rumeur récente affirmait aussi que le premier ordinateur Mac à bénéficier d’une telle puce ARM serait le MacBook 12 pouces dont la production a cessé il y a quelque temps. Et ce ne serait pas la seule nouveauté sur ce dernier.

Le MacBook 12 pouces avec puce ARM pourrait aussi être équipé…

Et ce ne serait pas tout. Si l’on un post sur Reddit, ce modèle particulier pourrait permettre à la marque à la pomme de ramener d’entre les morts le clavier papillon. Un clavier que nombre d’utilisateurs avaient déclaré mort et enterré depuis 2019. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple avait introduit le design du clavier papillon il y a plusieurs années. Celui-ci devait permettre un profil plus mince encore que celui des MacBook précédents mais malheureusement, de nombreux problèmes sont apparus…

d’un nouveau clavier papillon

La firme de Cupertino avait alors pris la décision d’abandonner ce clavier à la fin de l’année 2019 avec le lancement du MacBook Pro 16 pouces. Et cette année, Apple a même mis à jour ses ordinateurs avec de nouveaux modèles sans clavier papillon. Cela étant dit, en mai dernier, une rumeur indiquait que Apple réfléchissait encore à comment résoudre les problèmes et améliorer son clavier papillon. Si cette rumeur du jour est avérée, celui-ci pourrait faire son grand retour sur le MacBook 12 pouces ARM. D’ordinaire, l’on espère que telle ou telle rumeur soit vraie. Cette fois, nombre de clients potentiels préfèreront certainement qu’elle soit fausse. À suivre !